A kiberbűnözők mindig újítanak, és elég egy kisebb óvatlanság, máris lecsapnak a sértettek pénzére. Kiss Dénes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője az októberben tett feljelentések közül ismertetett néhányat annak érdekében, hogy azért mi is felkészültebben reagálhassunk a csalók módszereire. Megdöbbentő, hogy mivel próbálkoznak...

Az elsődleges védelmi pajzsot magunk jelentjük azzal, hogy vigyázunk a szenzitív adatainkra! Fotó: Nemzeti Kibervédelmi Intézet

Amszterdamban próbálkoztak

Egy fiatal nagyvenyimi férfi +33 77-tel kezdődő telefonszámról kapott egy SMS-t az egyik ismert külföldi webáruház nevében. Látszólag úgy tűnt, hogy valódi az üzenet, amelyben azt írták neki, hogy a csomagjának küldését felfüggesztették, mert nincs a szállítási címnél pontos házszám feltüntetve. Egy linkre kellett kattintania, amely az egyik futárcég arculatához hasonló webes oldalra navigálta. A férfinek eddig nem volt gyanús semmi, talán várt is egy megrendelést a webáruháztól. Még annak sem tulajdoníthatott nagy jelentőséget, hogy az átirányított oldalon a bankkártyája adatait is meg kellett adnia - annak ellenére, hogy elvileg csak a kiszállítási cím hibádzott. Körülbelül egy héttel később azonban szembesült a csalással a sértett. Az SMS-ben kapott link minden bizonnyal egy adathalász oldalra vezette a férfit, és a megadott kártyaadatok birtokában készítettek egy digitális kártyát a csalók. Ezzel többször is próbáltak tranzakciókat indítani Amszterdamban (valószínűleg a beállított napi limit akadályozta a csalókat), és összességében 460 eurót, vagyis mintegy 184 ezer forintot vettek le a venyimi férfi számlájáról.

Adatokból digitális kártya

Egy hatvanas éveiben járó dunaújvárosi hölgy egy hazai áruházlánc webshopjából szeretett volna rendelni. Azonban nem az üzlet hivatalos oldalán, hanem egy ahhoz hasonló hamis felületen próbálkozott, ahol mit sem sejtve, megadta a bankszámlás adatait is. Sajnos a csalók azonnal le is csaptak rá, és az információk birtokában két részletben, összesen 113 ezer forint értékben hajtottak végre kártyás vásárlást a számlájáról.

Így járt egy harmincas éveiben járó mezőfalvi nő is, akinek bankkártyás adatait szintén egy ilyen hamis áruházi weboldalon keresztül szerezték meg. Október 11-én 280 eurót utaltak el a számlájáról, amivel egy Revolut-számlát töltöttek fel.