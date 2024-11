Jakab Elek, a Fejér Vármegyei Labdarúgó Szövetség szakmai bizottságának tagja: - A jelenlegi helyzetben nem érzem reálisnak a csoport második helyének a megszerzését a magyar válogatott számára. Nagy átalakulás közben van a csapatunk, ami problémát jelent. Eddig még nem sikerült megtalálni Szoboszlai korosztályából azokat a labdarúgókat, akik megfelelnek a nemzetközi trendeknek és az elkövetkező időszakban stabil csapattagok lehetnek.

Jakab Elek szerint a magyar válogatott részéről az alapvető cél egy tisztességes játékkal, tisztességes eredmény elérése lehet

Fotó: DH-archív

A hozzánk hasonló lehetőségekkel bíró svájci, osztrák, szlovák nemzeti gárdáknak sikerült rálelniük azokra a fiatal játékosokra, akik fizikálisan és technikailag is megfelelnek a nemzetközi követelményeknek.

- A hollandok elleni találkozón akkor lehet a válogatottnak esélye, ha megtalálja az egyensúly a támadás és a védekezés között. Sajnos hátrányt jelent, hogy az utóbbi időben a kulcsjátékosaink formája visszaesett. Az alapvető cél egy tisztességes játékkal, tisztességes eredmény elérése.

Boldoczki Sándor, az Adony labdarúgócsapatának vezetőedzője: - A szívem azt mondaná, hogy nyerünk a hollandok ellen, de a realitás sajnos más.

Fegyelmezett, taktikus játékkal talán egy döntetlent elcsíphetünk, de ehhez sok mindennek össze kellene jönni, de az szinte biztos, hogy ez nem lenne elég a továbbjutáshoz.

- Persze voltak már csodák a labdarúgásban. Most lehet igazán sajnálni a hollandok elleni hazai meccset, amit meg kellett volna nyerni.

Most pedig nézzük meg a Nemzetek Ligája lebonyolítást. A sorozat kezdetén a csapatokat négy ligára osztották, az A, B és C-ben 16 csapat, ezeken belül négy csoportban, egyenként négy csapat szerepel. A D ligában 6 csapat vesz részt, amelyet két csoportra osztottak, mindkettőben három csapat szerepel. Mindegyik résztvevő hat mérkőzést játszik a csoportjában, kivéve a D liga, ahol csak négyet.

Az A liga négy csoportjának győztesei és második helyezettjei oda-visszavágós negyeddöntőt játszanak 2025 márciusában. A negyeddöntők győztesei jutnak be a 2025 júniusában rendezendő négyes fináléba, ahol négy mérkőzés lesz: két elődöntő, a bronzmérkőzés és a döntő. Az A liga győztese nyeri az UEFA Nemzetek Ligáját.

A csapatok a helyezések alapján feljutnak, illetve kiesnek a magasabb, illetve az alacsonyabb ligába. Három ligából, a B, C és D ligákból a csoportgyőztesek feljutnak, míg az A és B ligákban a csoportutolsók kiesnek. Miután a C ligában négy csoport lesz, a D ligában pedig kettő, ezért a C liga utolsó két helyezettje automatikusan kiesik a D ligába. A formátum változtatásával az A liga 3. helyezettjei a B liga 2. helyezettjeivel, a B liga 3. helyezettjei a C liga 2. helyezettjeivel, valamint a C liga két legjobb negyedik helyezettje és a D liga két második helyezettje osztályozót játszanak.