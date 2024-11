A Márton-napi eszem-iszomok újra reneszánszukat élik, ilyenkor megnő a libahús fogyasztása is. A szocialista rendszerben nem volt ildomos szentekre emlékezni, ma azonban újra népszerű Szent Mártont megünnepelni, és a névnapján libahúsból ételt készíteni. Dunaújvárosban is nagy volt november 11-e előtt a liba- és a kacsahús forgalma az üzletekben. De több étterem is tartott libás napokat, hétvégéket, sőt, a Corner Hotel és Kávéházban egy hétig tartott a libás mulatság.

Libahús dömping volt - A "hagyományos" húsok mellett egyre népszerűbb a liba

Fotó: Molnár Emese

Dunaújváros egyik legnépszerűbb húsboltja, a Piac téri. Üzletvezetője, Forster Péter megkeresésünkre elmondta, jó forgalmuk volt libából, sőt, az a tapasztalata, hogy alapvetően egyre népszerűbb a liba fogyasztása. Videónkban Forster Péter részletesen elmondja, hogyan is élték meg a Márton-napot.