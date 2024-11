A dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola sokat tesz az állatvédelemért, pedagógiai szemléletük fontos területét képezi ez is. Nem véletlen, hogy idén kiérdemelték az Állatbarát Általános Iskola 2024 címet. Bevállalták az idei Állatvédelmi Témahét több kihívását is, így például csatlakoztak a TeSétáltasd! elnevezésű mozgalomhoz is, amely mind a kutyáknak, mind a gyermekeknek, pedagógusoknak, szülőknek nyújt szabadidős tevékenységet. A program lényege az volt, hogy közös kutyás sétát szervezzenek, és minél több kilométert tegyenek meg így együtt. Az akció szervezői 20 ezer kilométeres össteljesítményt tűztek ki célul, ehhez pedig a dunaújvárosi Petőf iskola közössége is hozzájárult.

A Petőfi iskola 185 fős csapata a Duna-partra sétált le tizennyolc kutyussal. Fotó: Petőfi iskola

Mint arról az oktatási intézmény beszámolt, a közös állatvédelmi sétájukon 185 tanuló, testvér, szülő, nagyszülő és pedagógus vett részt, és tizennyolc kutyussal a csapatban, összesen 812 kilométert tettek meg. Ekkora távolsággal akár Berlinig is elsétálhattak volna, de persze csak képzeletben, ők ugyanis az iskolától lesétáltak a Duna-partra, oda-vissza. A petőfis diákok között voltak olyanok, akik magukkal hozták kedvenc plüsskutyájukat is.