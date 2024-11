Az ünnepélyes névadó eseményen rész vett Molnár Tibor, Iváncsa község polgármestere és Kim Sejin, a magyarországi SK On akkumulátorgyárak ügyvezető igazgatója is.

A magyarországi SK On 2022 óta működik a Fejér vármegyei Iváncsán, ahol 2024-től a sorozatgyártás is elkezdődött. A dél-koreai vállalat az elmúlt időszak kedvező tapasztalatai alapján szeretné tovább erősíteni a helyi közösséggel kialakított együttműködését és kölcsönösen jó kapcsolatát.

„A magyarországi SK On-nál a kezdetek óta otthonunkként tekintünk Iváncsára és a régióra. Hiszünk az itt élők tehetségében és szaktudásában, hiszünk az együttműködés és a partnerség erejében. Társadalmilag felelős nagyvállalatként nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a közösség bizalmából a gyárunkat a településsel összekötő útszakaszt a jövőben SK útnak nevezhetjük. A közös névadást Iváncsa és a magyarországi SK On közötti hosszú távú elkötelezettség, a kölcsönös megelégedettséggel és tisztelettel ápolt, folyamatosan fejlődő kapcsolat nemes szimbólumának tekintjük” – mondta el Kim Sejin, a magyaroroszági SK On telephelyek ügyvezetője.

Kim Sejin, a magyarországi SK On akkumulátorgyárak ügyvezető igazgatója és Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere az SK út ünnepélyes névadásán

Fotó: Gera Zsolt

A névadó eseményt követően a jelenlévők személyesen is betekintést nyerhettek a nagy tisztaságú iváncsai üzem akkumulátor-gyártási folyamataiba, ahol korszerű, zárt rendszerben, csendes működés mellett, zöld környezetben, biztonságos körülmények között zajlik a termelés.

„Nagyon örülök, hogy meghívást kaptam a névadó eseményre, valamint az ahhoz kapcsolódó gyárlátogatásra. Mint a térség legnagyobb vállalata, a magyarországi SK On kiemelt fontossággal bír nemcsak Iváncsa, de az egész Dunaújvárosi járás életében. A továbbiakban is mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobb kapcsolatot alakítsuk ki a céggel. Úgy gondolom, ez az esemény éppen ennek egy újabb állomása. Köszönöm a megtisztelő meghívást, és kívánom, hogy használják egészséggel sokan és sokáig a most elnevezett SK utat” – emelte ki Molnár Tibor, Iváncsa község polgármestere.

„Gyártási folyamataink magas fokon automatizáltak, de az emberi hozzáadott érték a legfontosabb. Célunk, hogy a jövőben is az eddigi nyitottsággal és partneri bizalommal dolgozzunk együtt minden érintettel és haladjunk tovább a megkezdett közös úton” – hangsúlyozta a névadó esemény alkalmából Kim Sejin, az SK On hazai ügyvezetője