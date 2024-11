A díjátadó résztvevői egy csoportképén

Fotó: Agárdy Csaba

A kulcsiak már nem először nyertek a pályázaton jelentős összeget. Dr. Neumann Helga Kulcs jegyzőjétől megtudtuk, hogy mire is szánják a kapott összeget.

- Tavaly is elnyertük ezt a díjat, akkor a munkahelyi komfortérzésünk volt a központban, létrehoztunk egy rekreációs szobát sporteszközökkel, amelyet minden kollégánk bármikor használhat, akar nap közben is, ha szükségét érzi. Most a lelkünkre fordítjuk a figyelmet, az elnyert összegből csapatépítő tréninget szervezünk, pszichológus és kommunikációs szakembereket is bevonva. Emellett tervezünk egy családi napot is, ahol a kollégák családjával együtt igyekszünk majd tartalmasan kihasználni az időt, kikapcsolódva a napi rutinból. Látjuk, hogy nagy a dolgozóink leterhelése, ezért nagy szükség van a rekreációra.