Az önkormányzat gazdasági társasága, a DVG Zrt. még november 6-án osztotta meg a hírt a közösségi oldalon, hogy forgalomkorlátozásra kell számítaniuk a közlekedőknek Dunaújvárosban, a Szórád Márton út 22. szám magasságában, mert egy korrózió miatt kilyukadt távhővezetéket cserélnek. A felhívásban azt is jegyezték, hogy az érintett szakaszon a forgalom egy sávosra szűkül és ideiglenes híd segíti a haladást. A vezeték csere időtartama hozzávetőleg egy hónapot vesz igénybe és a későbbiekben a Szórád Márton út páratlan oldalán található úttesten is kell forgalomkorlátozásra készülni. A forgalomkorlátozást jelző táblákat viszont úgy sikerült kihelyezniük, amit már a városlakók sem tudtak szó nélkül hagyni. Az tény, hogy eredeti funkcióját, a figyelemfelhívást remekül szolgálja az új közlekedési helyzetben, viszont a KRESZ-szabályai alapján meglehetősen káoszos jelzést ad a nem helyi sofőrök számára.

Jobbról vagy balról? Négyszer négysávos kereszteződésnél ilyen közlekedési jelzéseket láthatnak a sofőrök. Fotó: ME

Közlekedési helyzet

Az egyik Facebook-csoportban így írtak az anomáliákról: "Itt van a képen látható helyzet. A DVG "szakemberei" kitették az "útszűkület jobbról" táblát, majd rögtön utána lezárták a baloldali sávot. Aztán utána van egy "úton folyó munkák" tábla, két kötelező haladási irány jelzéssel, amelyikből az egyik a járdaszigetre mutat (...) Ellenben a "vigyázat, bukkanó" tábla kihelyezéséről nagylelkűen lemondtak"- írta egy lakó, aki hozzátette, ennyi erővel akár olyan táblát is kitehettek volna, hogy "ez a ház eladó".

Nem kis zajjal jár az ideiglenes hídra való felhajtás. Fotó:ME

A napokban egyik olvasónk is panasszal fordult hírportálunkhoz. Elmondta, hogy ő is ott lakik a Szórádon, a munkálatokhoz közel, és bizony már elviselhetetlen az a folyamatos zaj, amit a járművek okoznak az ideiglenes hídon való átkeléskor. Szemléztük mi is, hogy mennyire zajos: ha nagyon lassan hajt fel rá egy személyautó, kevésbé dübörög, de zömében tényleg hangos robajjal jár, főleg teherkocsik, buszok esetében. Néhány méterre pedig ott van a távolsági buszmegálló.