Gyenge munkát én soha nem végeztem

- Barátságosan töltöttem el az életemet. A munkahelyen és otthon a családommal is. Jókedvű ember voltam és ma is az vagyok, de a mulatásig a táncolásig, csak ritkán jutottam el. Anélkül is jól éreztem magamat. Dunaújvárosban is éltünk. Ott is szerettem lakni. Sok időt töltöttem el a ház körüli munkákkal. Olyan mindenes féle voltam. Szívesen végeztem el, amit meg kellett csinálni. Ma már azt is mondhatnánk, hogy olyan barkácsolós - bütykölős dolgokat, de a kerti munkákat is elvégeztem. Soha nem volt teher a számomra. Régebben haszonállatokat is tartottunk, még disznóvágás is volt nálunk, de akkorra hívtunk mestert, aki értett a feldolgozásához. Olyanba nem kaptam bele, amihez nem értettem. Gyenge munkát én soha nem végeztem.

Pista bácsi köszöntése

Fotó: Balogh Tamás

És a napjainkban?

- Már régóta itt élünk Előszálláson, de nem bántuk meg, hogy ide költöztünk. Szép helyen vagyunk, a házunkat is szeretem. Rendben is tartunk mindent. Nekem nagyon fontosak a szomszédok. Most is jó emberek mellett lakunk. Nem kell ahhoz föltétlenül összejárni, hogy barátságban legyünk. Szót váltunk egymással, de azokkal is, akik elmennek itt az utcán és beköszönnek. Megkérdezik, hogy vagyunk, aztán mennek tovább. Jó érzés, hogy megtiszteljük egymást vele. A TV-t is szeretem nézni, a sorozatokat és a filmeket is. Amikor hosszabbak, van úgy, hogy el is bólintok rajta, de nem olyan nagy baj az. Még mindig kimegyek a kertbe aztán a Mamával közösen mindent megcsinálunk, amire szükségünk van. Nem esik a nehezünkre. Már vége a jó időnek, de nem baj, majd a tavaszra visszajön. Addig meg rendesen fölöltözök, aztán télen is mindennap kimegyek, hogy csináljak valamit. A tyúkokra is ránézek, a tojásokat én szedem össze. A kutyánk megöregedett szegény, aztán már nem vettünk egy fiatalabbat, mert nagyon megszenvedtük, amikor elment a régi. A macskával is így voltunk, de abban nincs hiányunk, hiszen valamelyik szomszédból átjön, mert adunk neki ennivalót.