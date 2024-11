Magyarországon a trópusi és mediterrán növények termesztése egyre népszerűbb, főként az enyhébb telek és hosszabb fagymentes időszakok miatt. Vonatkozik ez a megállapítás a kiskertekre is, több helyen már kivit is láthattunk.

A kivi Nagyvenyimen már otthon érzi magát, terem is szépen

Fotó: agrarszektor.hu

Nagyvenyimen nyerő a kivi

"Magyarország kontinentális éghajlaton fekszik, négy évszak van, alapvetően kellemes az időjárás és jó itt élni. A klímaváltozás következtében azonban növekszik a negatív események száma, de ezek eddig is léteztek. Napjainkban mindenki számára egyértelmű, hogy télen egyre kevesebb a havas napok száma, mondhatni radikálisan lecsökkent - olvasható az agrarszektor.hu-n.

A lassan zajló felmelegedés hatására a mediterrán éghajlati jellegzetességek egyre északabbra tolódnak, amit a kultúrnövények termesztésében bekövetkező változások és a kertjeinkben megélő mediterrán növények is jól példáznak. Az ország számos területén már korábban is foglalkoztak mediterrán, illetve mérsékelt övi gyümölcsök termesztésével, csak eddig ezek kevésbé voltak ismertek. Manapság viszont egyre népszerűbbek ezek a növények a kisgazdaságok és a hobbikertészek körében. Egyre többen ültetnek például kivit, datolyaszilvát, olajfát vagy éppen fügét.

Mi a helyzet Dunaújvárosban?

De mi a helyzet Dunaújvárosban és környékén? Erre választ Csizmadia György kertészmérnöktől, a Ve­nyim Gyümölcse Kertészet Kft. ügyvezetőjétől kértünk.

- A klímaváltozás következtében egyre jobban haladunk a római birodalom klíma optimuma felé.

Akkor a Kárpát-medencében olajfa ültetvények voltak. Nagyvenyimen jól terem a kivi, de olívát, pisztáciát és fügét is termesztenek a településen. A füge kimondottan jól terem. Haladunk a mediterrán klíma felé, csak az a kérdés, mennyire gyors ez a folyamat. A környéken a házi kertekben sok helyen termesztenek déli gyümölcsöt, például gránátalmát, fügét, datolyaszilvát. Ez utóbbiból Venyimen több mázsa termett már. De az országban banánt is teleltettek már.

Hogy mi lesz a vége, azt pillanatnyilag nem tudni, de az bizonyos, a klímaváltozás jellemző marad a következő években is - legalábbis a szakemberek szerint.