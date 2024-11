A legfontosabb feladat felkészülni a télre, gondozni a fagyérzékeny növényeket - kiskert novemberben. Sőt, még vethetünk is, például hagymát vagy éppen répát. (Mi két hete dugványoztunk tavaszi fokhagymát és mogyoróhagymát, és már ki is hajtottak.) Érdemes listát készíteni a feladatokról, hogy hatékonyabban készíthessük fel növényeinket és területeinket a télre.

A levelek összeseprése a gyepen fontos lépés. Kiskert novemberben

Fotó: agroforum.hu

Kiskert novemberben - a virágok gondozása

A virágos kertben akad talán a legtöbb tennivaló november hónapban. Elsőként a rózsákat érdemes célpontba venni. Távolítsunk el minden lehullott levelet, nem csak a rozsdával vagy egyéb betegséggel fertőzötteket. Ezzel tudjuk csökkenteni a kockázatát annak, hogy a következő évben is fertőzöttek legyenek a rózsák. Elérkezett az idő, hogy felszámoljuk azokat a virágos növényeket, amelyek nem bírják a téli fagyokat. Ilyen virág például a dália, kánna, gumós begónia. A felszedett növények gumóit jó levegőző ládába gyűjtsük be és így tároljuk a tél folyamán.

Ősszel ismét el kell végezni az összes hagyományos gyepápolási munkát: gyom eltávolítása, trágyázás, szellőztetés és eső híján az öntözés.

Ősszel a barna foltok és a gombás betegségek megelőzése érdekében távolítsuk el a lehullott faleveleket és gyümölcsöket a gyepről.

Amíg nő a fű, érdemes rendszeresen nyírni. Erre egészen novemberig szükség lehet. 9 °C-os talajhőmérséklet alatt már nem nő a fű, ezért az utolsó nyíráskor nem szabad túl rövidre vágni. Ellenkező esetben a fagy könnyen behatolhat a talajba és károsíthatja a gyökereket.

A faleveleket söpörjük össze, és arról se feledkezzünk el, hogy a komposztálást egész évben végezhetjük, így a most összegyűjtött ágakat, faleveleket is komposztra helyezhetjük. Ezenkívül a bokrok aljába szórva mulcsként is felhasználhatja a lehullott lombot. Ha már betakarítottunk mindent, ássuk fel a kertet. Ha már ez is megtörtént és elültettük a tavasszal betakarítani kívánt növényeket, érdemes fóliával védeni az ágyásokat a nagy hidegek elől.

Az utóbbi években egyre enyhébbek a teleink, így a mediteránnak mondott növények is egyre több kiskertben jelennek meg. Mi például a dézsában gondozott babérfánkat - a szomszédok tanácsaival szembe menve -, már három télen is kint hagytuk a kertben, és a leghidegebb napokat is túlélte, el nem fagyott, sőt, tavasszal újult erővel hozta a leveleit.