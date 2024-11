- Kikapcsolódásként kezdtem el írni. Legalább olyan jó érzés volt írni, mint olvasni, és napról napra építettem fel a karaktereket és a bonyodalmakat. Egyébként a legtöbb ötletem zuhanyzás közben született.

Elmeséli, hogy néha egyébként túl sokáig is zuhanyzott a családja szerint. Ilyen az alkotás, áldozatot kell az ember szeretteinek hozni, fűzöm magamban tovább a gondolatait. De a legizgalmasabb mégis az, ami a befejezés után történik.

- Hogyan lesz az írásból kézzel fogható, megvásárolható könyv?

- Mikor elkészültem, kíváncsi voltam, hogy mit szólnak hozzá a szakemberek, s el kezdtem kiadóknak küldeni a kéziratot. Voltak olyanok, amelyek egyből visszaírtak, hogy fizessek ennyit és ennyit, s már ki is adják, de én nem ezen az úton akartam járni. A Szófia Kiadó nem ilyen volt, láttak fantáziát a kéziratban, s elvállalták, hogy segítik, gondozzák, kiadják, s el is juttatják a nagyobb könyvkereskedőkhöz. Nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál már bemutatkozhattam, s dedikáltam is. Mivel kis kiadóról van szó, így a promócióba nekem is be kellett segíteni, hiszen azt szerettem volna, hogy minél több olvasóhoz eljusson a művem.

Viki különböző online játékokat, promóciókat szervezett, elküldte a könyvét könyv-bloggereknek, és ennek egyik állomása volt, hogy felhívta a dunaújvárosi Líra könyvesboltot, a szíves fogadtatás eredménye lesz a november 8-i 15-17 óra közötti dedikálás.

- Milyen visszajelzéseket kaptál?

- Nagyon örülök, hogy aki elolvasta, az talált benne számára értéket és élményt. Voltak, akik egy-egy szereplő karaktere mellett tették le a voksukat, mások a bűnügyi szálat szerették benne, olyanok is, akik a drámai részeket részesítették előnybe. Találtak benne értéket és érdekességet.