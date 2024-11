December 1-jén, vagyis most vasárnap kezdődik az advent időszaka. Dunaújváros egyik ismert fitnesz edzője, Dóczi Zsuzsi és a szervezői stáb egy olyan különleges rendezvényre készül ezen a napon, amelyen egyesítik a közösségi mozgás örömét, az ünnepi ráhangolódást és a jótékonyságot. A Kihívás Napot immáron negyedik alkalommal szervezik meg, és olyan színes programkínálat állt össze, hogy telitalálat hozzá az Adventi Fitnesz Fesztivál elnevezés is. A rendezvény december 1-jén 9 és 13 óra között lesz a Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (vagyis a Római körúti általános iskola) tornatermében.

Strobli Marianna drumming fitnesz órát fog tartani, Dóczi Zsuzsi, a Kihívás Nap főszervezője pedig gymstick edzést.

Kihívás a testnek és a léleknek is

A legfőbb pillér természetesen a mozgás és a közösségi élmény. A délelőtt során négyféle edzésen lehet részt venni: Dóczi Zsuzsi karácsonyi gymstick tréninggel készül, Kardos Linda latinos vérpezsdítő átmozgatással, Strobli Marianna drumming fitnesz órát fog tartani (a gyakorlatok alatt teljes erőbedobással dobolnak is), Katus Attila pedig best body aerobikkal izzasztja meg a résztvevőket. Változatos (szó szerint is ütős) mozgásformák, amelyekkel levezethetik a résztvevők a hétköznapi feszültséget, a stresszt, és a boldogsághormonokkal feltöltött testben-lélekben indíthatják az adventet.

A tornateremben lesz vásári kínálat is, amelyet a színpad két oldalánál alakítanak ki. Katus Attila például étrend-kiegészítőkkel és dedikálással egybekötött könyvvásárral is készül. A résztvevők közösen öltöztethetik ünnepi pompába a fesztivál fáját is egy általuk hozott dísszel (akár saját készítésű, akár újonnan vásárolt vagy akár meglévő otthoni díszítő elemmel). Lesz szelfigép is a fotózáshoz szükséges kellékekkel, karácsonyi háttérrel, így kézzel fogható emléket készíthetnek maguknak a fesztiválozók. Tombolasorsolás is szerepel a kínálatban, ahol sokféle nyeremény talál majd gazdára (a felajánlóknak köszönhetően). És ha ez még nem lett volna elég, sztárvendég is érkezik, mégpedig az X-Faktor harmadik szériájának győztese, Oláh Gergő, aki csodás dallamokkal lepi meg a közönséget.