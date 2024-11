Somogyi Balázs, a DAB jégkorongozóinak vezetőedzője nincs könnyű helyzetben, már csak azért is, mert ez az első szezonja egy felnőtt csapatnál. Olyan elképzelésekkel kezdte a munkát, hogy minél több fiatal játékosnak adjon lehetőséget a bizonyításra. Számomra érthetetlen, hogy többször arra panaszkodott, hogy a játékosok elszántságával komoly gondok vannak. Szomorú ilyet hallani. El nem tudom képzelni, hogy egy sportoló ne tegyen meg mindent a pályán a sikerért. Hokis nyelven szólva, ketté kell harapni a korongot, a palánkot is, ha úgy adódik. Arról nem is beszélve, elvileg azt csinálhatják, amit szeretnek, és ezért még pénzt is kapnak.