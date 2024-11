A Kertbarátok által szervezett kiállítást és a megnyitóban szerepet vállalókat Pataki Dezső a művelődési központ igazgatója méltatta a telt háznyi közönségnek. Vecsei Pál a rendező egyesület alelnökének ünnepi köszöntője tisztelettel és gratulálva szólt az alkotókhoz és a fellépőkhöz, igazi barátsággal pedig mindenkihez, akit a szíve hozott el eseményre. A szakértői véleményt Rivnyák Bernadettől hallhattunk. Az eseményhez kedves kis műsort adtak a Sárdy János AMI tanárai és növendékei.

Kertbarátok Városvédő Egyesülete - A nyitó fotó Rabiné Holmi Melinda munkája, amivel „Az én Dunaföldváron” pályázaton az első helyet nyerte el!

Fotó: Balogh Tamás

Vecsei Pál megnyitóbeszédéből idézünk: - Második alkalommal hirdettük meg ezt a fotópályázatunkat a Városi Civil Alap támogatásával. Örömmel mondhatom, hogy színvonalas munkákat küldtek be az alkotók. Mindannyian tudjuk, hogy egy nagyon szép városban élünk, Szerettük volna ezekkel a pályaművekkel felhívni a figyelmet az építési nevezetességeinkre és a kertek szépségeire egyaránt. A beérkezett fotók mindezt megerősítették. Tisztelettel gratulálok mindenkinek, aki megmutatta nekünk a maga nézőpontját, amivel azt hiszem minden szemlélődőnek sok örömet szerzett.

Vecsei Pál (b) Rivnyák Bernadett (k) Kelemen Dóra (j)

Fotó: Balogh Tamás

Kertbarátok - gyönyörű csodák

A szakmai szempontok alapján Rivnyák Bernadett értékelte az alkotásokat.

- Bebizonyosodott, hogy mindenki más dolgokat lát fontosnak a városunkban, és nagy örömünkre akár a nagy építményeket, akár a természet apró, de gyönyörű csodáit mutatták be mindegyikük nagyszerű dolgokat talált. Büszkék lehetünk rá. Azt is örömmel láttam, hogy mindenki másképp vesz észre bizonyos dolgokat és mindegyikből jól sikerült alkotások születtek. Kitűnik belőlük, hogy milyen szépen kapcsolódik az ember a természethez. „Az én kertem” egy új vonal volt. Ebben is örömmel láttam a sokféleséget, ezért azt mondhatom, hogy mindegyik kategória nagyon sok szépséget adott nekünk. Gratulálok az alkotóknak!

„Az én kertem” pályázat

1. Szabó - Nádori Erika

2. Juhász Endre

3. Szabó Zsolt

„Az én Dunaföldváron” pályázat

1.Rabiné Holmi Melinda

2.Heidinger Erika

3.Bauer Attila