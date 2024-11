Egy kis ünnepségre gyülekeztek az érdeklődők november 2-án a kistemetőben (amely az Aranyvölgyi út mellett, a '48-as emlékmű környezetében található). A ledöntött kereszt megújult és most újból felállították.

A kistemetőben található Barkóczi-Rosti Pál sírja is. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A szertartás Prohászka Ottokár: Kő az úton című versével kezdődött, az ifjú Németh Erik szavalatával. Ez a költemény tökéletesen vázolja a mostani örömteli esemény előzményét: amikor életünk során egy kő kerül elénk, ne akadályként tekintsünk rá, hiszen

"Jóságos kéz utadba azért tette,

Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el

Beszélgetni róla Isteneddel.

Őt kérdezd meg, milyen üzenetet

Küld azzal az akadállyal neked".

Németh Miklós az ünnepségen felidézte, Dunapentele község temetőjében Ns. (nemest vagy nagyságost jelenthet) Ujjváry Mihály földbirtokos jóvoltából 1822-ben állítottak keresztet. Nem sok emlék maradt fent erről az eseményről, de az bizonyos, hogy Ujjváry Mihály keresztény ember volt, és szükségét érezte, hogy a település temetőjének bejáratánál kereszt álljon. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményein, a kiegyezésen, a második világháborún, a politikai viszontagságokon túl 1987-ben ez a kereszt még mindig állt. Viszont azóta néhány vandál pusztulásra ítélte, a keresztet földre döntötték, s csak a talpazata maradt meg tanúbizonyságként Ujjváry Mihály hitéről.

Így festett az eredeti kereszt ledöntve. Mára csodásan felújították, s visszaállították a helyére. Fotó: Orosz Csaba önkormányzati képviselő

Felújították a keresztet

Akárcsak a versben, úgy került Németh Miklós elé is a kereszt maradványa. Érezte, sőt, tudta, neki dolga van ezzel. A szakrális emlék sorsa egy baráti beszélgetés alkalmával is felmerült, és míg Orosz Csaba önkormányzati képviselő a temetőn megújulása mellett köteleződött el, addig Németh Miklós a feleségével, Andreával a kereszt újraállítását tűzték ki célul. Hitbéli kérdés volt számára, egy belső indíttatás, és mint mondta, ahhoz hogy elérjük Istent, folyamatosan tanúbizonyságot kell tenni életünk során. Ha például ételt adunk a rászorulóknak, akkor azzal az elesettek megsegítése mellett teszünk bizonyságot; de igaz ez akkor is, ha letesszük a cigarettát, mert azzal az egészségünket szolgáljuk. A lényeg, hogy cselekedeteinkkel közelebb kerülünk egy építő közösséghez, s általa közelebb kerülhetünk Istenhez is. Köszönettel szólt feleségének a mindennapi megértő támogatásáért, és mindazoknak, akik segítették a kereszt újraállításának folyamatát.