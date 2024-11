Üdvözlöm Önöket, a baloghtomi vagyok!

Azt gondoljuk, hogy a karácsony mindenkié. Pedig sajnos nem az. A karácsony a szerencséseké, akiknek van valakijük, aki gondol rájuk, azt el is mondja nekik, és a lehetőségéhez képest valami ajándékot, akár csak egy szem szaloncukrot is, de ad a jókívánsága mellé. Tudni való, hogy sajnos nagyon sokan vannak, akiknek az imént említett csekélység sem jut arra az ünnepre. A Jót, Szívből – Dunaújvárosért akciócsoport, Petrás Gábor vezetésével a segítőkész embereket maga mellé állítva arra szövetkezett, hogy a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Krónikus Belgyógyászati Osztályán fekvő betegek számára is felragyogjon a karácsony csillaga. Az elképesztően szerteágazó közös munkáról egy sajtótájékoztatón számoltak be a különböző szakterületek vezetői és az önkéntes közösségi munkát elvégzők.