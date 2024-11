A Jót, Szívből – Dunaújvárosért Alapítvány most arra hív mindenkit, hogy közösen tegyük szebbé a karácsonyt azok számára, akik ezt az ünnepet kórházi ágyban, magányosan kénytelenek tölteni: Hogy valóban a Karácsony Mindenkié legyen! A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Krónikus Belgyógyászati Osztályán fekvő páciensek számára idén is lehetőségünk nyílik egy kis boldogságot varázsolni, hogy számukra is legyen egy kis fény és öröm az ünnepekben.

A Karácsony Mindenkié

Hogyan segíthetünk A Karácsony Mindenkié akcióban?

Örömet szerezhetünk számukra egyszerű, hétköznapi dolgokkal, amelyek mégis hatalmas jelentőséggel bírnak az ő életükben. Az alábbi ajándékokra van leginkább szükségük:

Tusfürdő, borotva és borotvahab – a mindennapi higiénia apró örömei

– a mindennapi higiénia apró örömei Papucs (34-44 méretben), pizsama (44-52), hálóing, köntös, zokni – kényelmes és meleg ruhadarabok

– kényelmes és meleg ruhadarabok Sampon, Sudocream, Medifleur krém – az ápoltság és a komfort érdekében

– az ápoltság és a komfort érdekében Bugyipelenka, kerekesszék, fürdetőszék, gördíthető szoba WC, antidekubitor matrac – speciális eszközök, amelyek megkönnyítik életüket

A legtöbb páciens édességhez, gyümölcshöz, gyümölcsléhez csak ritkán jut hozzá. Az ilyen egyszerű, ám számukra különleges dolgok, mint a piskóta alapú csokoládé, müzliszelet, narancs, alma és gyümölcslé, hatalmas örömet okoznak nekik.

Készítsünk közösen karácsonyi csomagot!

Ha szívesen részt vennél ebben a kezdeményezésben, készíts egy aprócska csomagot, és vidd el nekik! Az ajándékok összegyűjtésével és karácsonyra való átadásával mindannyian hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az ünnepek szebbek legyenek azoknak, akik a kórház falai között töltik azokat.

Pénzügyi támogatás lehetősége

Ha anyagi támogatást nyújtanál, a Jót, Szívből – Dunaújvárosért alapítványon keresztül megteheted. Utalásodat a következő bankszámlaszámra várják: 💳 12024009-01910331-00300005

Szervezzünk együtt egy csodás Karácsonyt!

Összefogásunkkal, szeretetünkkel és törődésünkkel varázsolhatjuk szebbé a karácsonyt a rászoruló emberek számára. Tegyük közösen emlékezetessé ezt az ünnepet azoknak, akiknek ez most különösen sokat jelentene!