A Dunaújvárosi Óvoda immáron negyedik alkalommal szervezett jótékonysági gálaestet. Az első rendezvény még 2017 februárjában volt a Bartók színházban. Akkor az volt a céljuk, hogy az elhasználódott udvari játékok helyett újakat vásárolhassanak az apróságoknak, ám a bevételből felajánlottak adományt két dunaújvárosi kislány gyógykezelésére is. A következő gálájukat 2019-ben rendezték hasonló céllal, hiszen a játszóudvarokat szerették volna felújítani, illetve, bővíteni az állat-asszisztált terápiás foglalkozások eszközparkját. A harmadik jótékonysági estet 2022-ben szervezték meg annak érdekében, hogy felújíthassák a Bóbita, valamint a Duna-parti tagóvoda gyermekmosdóit (mert már nagyon elöregedtek a csővezetékek, égető probléma volt a csere és a renoválás). Idén november 15-én tartották a gálát, amely órási sikert aratott a közönség körében. Hatalmas tapsvihar kísérte az énekes és táncos produkciókat, a paródiás műsorszámok pedig igazán kacagtató percekkel örvendeztették meg a nézőket.

A jótékonysági esten a Római Városrészi Tagóvoda kollektívája egy humoros szinkronúszó előadással csalt mosolyt az arcokra. Fotó: Dunaújvárosi Óvoda

Persze, nem véletlenül, ugyanis a fellépők a rendes munkaidejükön túl rengeteg plusz időt és energiát fordítottak a felkészülésre, a gyakorlásra, hogy aztán egy remek előadással szolgáljanak a vendégeiknek. Mint azt Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője elmondta, mind a tíz tagintézményükből részt vettek munkatársaik, majdnem teljes létszámban. Valaki fellépőként, mások a háttérmunkában segédkeztek, például a vendégek ültetésében, a jegyszedésben, az öltöztetésben.

Mindenki a jótékonysági cél érdekében

Pintér Ildikó gyógypedagógusok három koreográfiát állított össze. Az egyikben a Carmina Burana dallamára kézjátékot mutattak be az óvodapedagógusok, ennek próbáit például már májusban elkezdték, de a műsorszámok zömére szeptemberben és októberben gyakoroltak. A Margaréta Tagóvoda dolgozói és ovisai népzenés-néptáncos produkcióval készültek, az eszterláncosok a Delta: Ragyog a világ című dalára táncoltak; a Napsugár Tagóvoda a Hófehérke és a hét törpe című mesét parodizálta; míg a Római Városrészi Tagóvoda egy humoros szinkronúszó előadással csalt mosolyt az arcokra.

Rejtő Hajnalka egy verssel kedveskedett, mégpedig Buda Ferenc: Lennék kisgyermek című művét szavalta el. Fellépett az est során a Medusa Dance Group. Az óvodapedagógusokból álló kórus repertoárjában szerepelt például az Egyiptom hercege című mese egyik dala, és az Adiemus is, továbbá a Móricz iskola néhány fiatalja is csatlakozott hozzájuk egy-egy közös előadás részeként.

Igazán színvonalas előadásokat láthatott a közönség, a fellépők pedig sorra kapták az elismerő és dicsérő szavakat munkájukért. Meg is érdemelték, hiszen nagyon sokat dolgoztak rajta, s próbáltak a gálára, amelyen egyébként teltház is volt.