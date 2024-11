A "gpsz" egy hagyományos program már a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum- Rudas Közgazdasági Technikum életében, amelyet egy fiatalon elhunyt informatika szakos pedagógusuk, Glocz Pál emlékére szerveznek meg. Ez egy olyan csapatverseny, amelyen az informatika területén mérhetik össze tudásukat, felkészültségek az általános iskolák felsőbb évfolyamára járó fiatalok, hetedikesek és nyolcadikosok.

Hetedikesek és nyolcadikosok jelentkezhetnek háromfős csapatokban a Rudas informatikai versenyére. Fotó: L.I.

Idén november 12-én rendezi meg a viadalt az intézmény informatika munkaközössége. A céljuk az (ahogy a felhívásban is írják), hogy az informatika iránt érdeklődő, kreatív gyerekeknek játékos formájú csapatverseny keretében lehetőséget adjanak ismereteik alkalmazására.

Hetedikesek és nyolcadikosok

Három diák alkothat egy csapatot, és a Rudas iskola honlapjáról elérhető űrlapon adhatják be nevezéseiket november 8-ig. A versenyen informatikai jellegű feladatok lesznek, érintve az elméleti alapismereteket, a számítógép felépítését, a szövegszerkesztést és táblázatkezelést, a blokk alapó programozást, illetve a távközlés világát. A szervezők tájékoztatása alapján a versenyen való sikeres szerepléshez csapatonként egy-egy okostelefonra is szükségük lesz a tanulóknak. A sikeres versenyzéshez csapatonként egy-egy okostelefonra is szükség lesz. Bíznak abban, hogy a találékonyságot, algoritmizáló készséget és játékosságot igénylő feladatok elnyerik majd a versenyzők tetszését.