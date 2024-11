Havazás Dunaújvárosban 1993-ban

Fotó: DH archív

Havazás a kétezres években

2006 első hópelyhei a városban

Fotó: DH archív

2001. november 28-án így írt a Hírlap: „Az első hó leesésével munkába álltak az úttisztító gépek, mégis akadtak autósok, akik korcsolyáztak az utakon. Dunaújvárosban és környékén három koccanásos baleset történt”

2005-ben szintén novemberben esett le az első, akkor így írt a DH a november 22-esi lapszámában: „Hétfőre virradóra fehér lepel takarta be a várost, leesett az idei első hó. Sokan (szokás szerint) megint csak most döntöttek úgy, lecserélik nyári gumiabroncsaikat... Délelőtt egy baleset is történt a mélykúti bejárónál."

2006-ban még korábban jött az első égi áldás, ugyanis a november 3-án esett le az első hó. Másnap így írt róla a Hírlap: „Előbb csak szállingózott, majd percek múlva nagy pelyhekben kezdett esni - igazi téli hangulat borult a városra. Furcsa volt látni a néhol még zöld lombú fákat, amelyek szinte fehérlettek.”



Hogy idén lesz-e még havazás azt nem tudhatjuk, de biztosan írunk majd róla, ha bekövetkezik.