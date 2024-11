Hétfőn immáron hatodik alkalommal tartott pontytelepítést a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a Felső-öbölben és a Kikötő-öbölben. Ahogy az lenni szokott, ilyenkor néhány korlátozó intézkedés lép életbe az érintett vízterületeken.

Telepítésenként általában tíz-tíz mázsa pontyot engednek a vízbe. Idén már hatodik alkalommal kedveztek a pecásoknak. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az egyik legfontosabb, hogy a telepítés napjától számított két napon keresztül (vagyis jelen esetben máig) horgászni csak napkeltétől napnyugtáig szabad.

A másik, hogy a telepítés napjától számított egy hét során (azaz november 10-ig) összesen legfeljebb hat pontyot megtartása engedélyezett.

Sorban a hatodik

Általános rendelkezés egyébként (a telepítéstől függetlenül), hogy naponta legfeljebb két kifogott pontyot tarthatnak meg a pecások. A helyi horgászrendben meghatározták a hazavihető pontyok méretkorlátozását is, eszerint a 35 és 65 centiméter közötti pontyokat lehet megtartani. Ha valaki pontyból megfogta és haza is viszi az engedélyezett mennyiséget, akkor erre a halfajra a horgászatot be kell fejezni és kizárólag az éppen tilalommal nem védett, vagy aktuálisan nem telepített ragadozó halfajra szabad célzottan horgászni.

Íme egy idén augusztui videó arról, hogyan is zajlik egy haltelepítés: