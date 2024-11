A gyermeksarok kezdeményezésükkel a kisgyermekeknek szeretnének kedvezni. Két gyereksarkot alakítottak ki a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály, valamint a Fül-orr-gégegyógyászati Osztály előtt annak érdekében, hogy a vizsgálatra történő várakozás ideje alatt se unatkozzanak a gyerkőcök!https://www.pantaleon.hu/hirek/

Fontos a gyermekbarát gyógyítás, ennek egyik eszköze a gyermeksarok. Forrás: A kórház Facebook-oldala

A kórház dolgozói biztosak abban, hogy sok szép rajz születik majd az új alkotói asztaloknál.

Amennyiben a művész ki is szeretné helyezni friss művét a falra, ezzel is hozzájárulva egy barátságosabb gyereksarok megvalósításához, úgy arra is van lehetőség. Ebben az esetben várják szeretettel a remekművek leadását munkaidőben az aulában található Orvosigazgatóságon, vagy az előtte található recepción.