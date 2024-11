A kiadványban a legjobb hazai alapanyagokat gyűjtötték össze a szerkesztők - köztük a galambhúst is. Többek között sajtok, tészták, olajok, húsok, fűszerek egzotikus alapanyagok, mézek közül válogathatunk, de megtudhatjuk azt is, hogy az ország legjobb termelői piacait hol találhatjuk meg.

A galambhús Dunaföldváron "születik".

Fotó: Bálint Húsgalamb/Facebook

Galambhúsok szigorú módszerekkel

Az összeállításban szerepel a dunaföldvári Bálint Húsgalamb is. A cég a legjobb magyar éttermeket szolgálja ki galambbal. Bálint Csaba korábban postagalambokkal foglalkozott. Most a galambokat 25-30 napos korukban vágja le, ekkor nagyjából fél kilogrammot nyomnak. Szigorú módszerekkel kopasztja, készíti elő a galambjait - olvasható a Magyar Konyha kiadványában. A Bálint Húsgalambtól - például telefonos egyeztetés után - bárki rendelhet húst

A galambhús fogyasztása nálunk nem divatos, pedig nagyon remek levest, vagy pörköltet lehet belőle készíteni (ez saját tapasztalás). A galambhús alacsony zsírtartalmú, magas fehérje-, és vas tartalommal rendelkezik. Ennek ellenére Magyarországon a galambhúsból az egy főre jutó fogyasztás a tíz dekát sem éri el, pedig nem is olyan nagyon régen rengetegen foglalkoztak galambtenyésztéssel, ezáltal a fogyasztása is jóval nagyobb volt. Persze az is igaz, valamire való galambhoz nehezebb hozzájutni, mint szinte bármilyen vadhúshoz.