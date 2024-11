Szeptemberben volt a Kutatója Éjszakája, amelyhez idén is csatlakozott a Dunaújvárosi Egyetem. A program keretében megnyitotta kapuit felsőoktatási intézményünk, az érdeklődők pedig testközelből is megismerhették az ott folyó tudományos és kutatói munkát, a laborokat, a modern eszközöket, gépeket, és hogy a technológiák miként hasznosulnak a mindennapjainkban. Most ismét egy nyitott nagyrendezvényre készülnek, mégpedig a Tudomány Hetére, amelyet november 4-6. között tartanak a campuson. Egyik vezérvonala a fenntartható jövő.

A Kutatók Éjszakája szeptember 27-én volt, amelyhez idén is csatlakozott a Dunaújvárosi Egyetem. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Fenntartható jövő

Mint írják, a konferencia célja, hogy bemutassa a dekarbonizációt, fenntarthatóságot támogató tudományos eredményeket és új kutatási lehetőségeket a társadalomtudományok, a tanárképzés, a matematikai és informatikai, valamint a műszaki tudományok területén. A fenntarthatóság három pillére (a gazdasági fejlődés, a társadalmi fejlődés és a környezetvédelem) integrált megközelítést igényel, amelyben mindegyik terület kulcsszerepet játszik.

Hétfőn 10 órakor a plenáris üléssel veszi kezdetét a sorozat, majd az úgynevezett TIP-nap (Területi Innovációs Platform) keretében 12 és 13 óra között kutatócsoportok mutatkoznak be a résztvevőknek. 13 órától a társadalomtudományi, 13:55-től a neveléstudományi, 14:30-tól pedig a természettudományi és környezetvédelmi szekció tudományos előadásait hallgathatják az érdeklődők; olyan témakörökben, mint például tudomány a fenntarthatóság szolgálatában, alternatív pénzügyi technikák, megavárosok és a Smart City kihívásai, oktatás- és neveléspszichológia, oktatáspolitika, pályaszocializáció.

A fenntartható jövő három pillére a gazdasági fejlődés, a társadalmi fejlődés és a környezetvédelem. Kép: Dunaújvárosi Egyetem

Kedden 9 órakor a nemzetközi szekció értekezéseivel indul nap. Ez a program 13 óráig tart, így ezzel párhuzamosan 9:30-kor kezd a szerkezeti integritás szekció, 10 órakor pedig a gépészeti és energetikai szekció. 14 órától az informatikai intézet szolgál érdekes online előadásokkal, a robotika, az informatika és a matematika területén. Aznap 17 órakor rendezik meg a már hagyományos tésztahíd-építő versenyt. Erre a megmérettetésre dunaújvárosi közép-vagy felsőoktatási intézmények nappali képzésén résztvevő diákok nevezhetnek, 2-3 fős csapatot alkotva. A feladat, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható száraztésztából minél nagyobb teherbírású hidat építsenek. A megadott paraméterek egyike, hogy a két feltámasztási pont távolsága legalább 1 méter legyen.