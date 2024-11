Lesz-e fehér karácsony Dunaújvárosban az idén avagy sem? Ez a kérdés az ünnep előtt egy hónappal többször is felmerül. Bár lehet, hogy csak az idősebb korosztály számára, mivel a fiatalabbak nemhogy karácsonykor, de alapjában sem láttak egy komolyabb hóesést, és nem tapasztalhatták meg azt, amikor hetekig térdig jártunk a hóban, amikor lehetett hóembert építeni, ami hosszú ideig nem olvadt el. Miről is szól a fehér karácsony? Nincs annál gyönyörűbb, amikor szenteste a Jézuska az ajándékot a hóban hozza, vagyis fehér a karácsony. Mire számíthatunk az idén? Fehér avagy nem fehér lesz az ünnep 2024-ben.

Vajon lesz fehér karácsony Dunaújvárosban?

Fotó: Varga Zsófia

Fehér karácsony Dunaújvárosban

Fontos megjegyezni, hogy megbízható előrejelzést maximum egy hétre előre lehet elkészíteni, ezért november végén még nem kell biztosra venni a karácsony színét megjósoló írásokat. Sokaknak ismeretlen lehet a „Jet stream” fogalom, pedig az időjáráson kívül sok más dolgot is befolyásolhat - például a repülési időt is. Erre is a Köpönyeg.hu hívja fel a figyelmet. A jet stream – magyarul futóáramlás – egyszerűen fogalmazva a Föld légkörének egyfajta "gyorsforgalmi útja". Ez egy nagy sebességű széláramlat, amely a légkör felső rétegeiben, 8–12 kilométer magasan fúj, és elképesztő sebességgel halad: néha akár 400 km/h-val is. A jet stream határozza meg a ciklonok és anticiklonok mozgását, amelyek felelősek olyan időjárási jelenségekért, mint az eső, szél, viharok vagy havazás. Ha a futóáramlás erősebb és egyenes vonalban halad, az időjárási rendszerek, például a ciklonok és anticiklonok, gyorsabban mozognak. Ebben az esetben az időjárás viszonylag stabil és előre jelezhető.

Amikor viszont a jet stream gyengül, és kanyargós vagy hullámzó mozgást vesz fel, szélsőséges időjárási körülmények alakulhatnak ki. A hullámzó jet stream lehetővé teszi a hideg, sarki levegő délebbi áramlását, miközben a melegebb, nedves légtömegek északabbra juthatnak. Ennek következményeként heves esőzések, viharok, illetve hosszabb hideg időszakok is előfordulhatnak, amelyek hóesést is hozhatnak.

Dunaújvárosban egyébként ipari hó formájában november 10-én leesett az első hó, bár ez nem volt az igazi, tűnő égi eseménynek bizonyult csupán. November 22-én hajnalban azonban már rendes hó hullott, nem is kevés és nem is rövid ideig. Persze ez sem tartott a sokáig, a felmelegedés miatt mára már nyoma sincs a hónak.