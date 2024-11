Kisebb-nagyobb

A kisebb rollerekre a kerékpáros szabályok vonatkoznának majd, így ezek használatához a jövőben sem kell majd vezetői jogosítvány, kötelező biztosítás, vagy védőfelszerelés. Azonban ezeket is csak a 12 évnél idősebbek vezethetnék ott, ahol egyébként kerékpározni is szabad, tehát a főútvonalra csak akkor hajthatnának ki, ha van kerékpáros-felfestés, viszont ezeken a helyeken kötelező lenne a védőfelszerelés használata is.