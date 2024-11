Éveken át budapesti közterületek álltak az első helyen a legdrágább lakóingatlanok listáján, tavaly azonban változott a helyzet. Balatonfüred adta Magyarország legdrágább utcáját 2023-ban a KSH adatai alapján. A múlt évben a balatonfüredi Aranyhíd sétány lakásai voltak a legdrágábbak 2,64 millió forintos átlagos négyzetméterárral. Országos kitekintésben a legolcsóbb utcák esetében 16–19 ezer forint volt a négyzetméter ár az idén az ingatlan.com statisztikái szerint. A dunaújvárosi ingatlanpiac középtájon helyezkedik el.

Az olcsó panellakásokat keresik a legtöbben. Pang a dunaújvárosi ingatlanpiac

Fotó: Facebook

Dunaújvárosi ingatlanpiac: az olcsó panel a legnépszerűbb

De vajon mi a helyzet, milyen árakkal találkozhatunk Dunaújvárosban és a környékbeli településeken. Kis Attila a Kis Ingatlan Iroda tulajdonosa a válaszadónk, akinek kellő rálátása van az ingatlanpiacra.

– A dunaújvárosi és a környékbeli ingatlanpiacot jelenleg az jellemi, hogy az eladók magasan akarják tartani az árakat, míg a vevők keveset szeretnénk fizetni. A vasmű bizonytalan helyzete is hatással van a piacra, sokan a kivárásra játszanak. Dunaújvárosban ez nagyon érződik, a környező településeken már kevésbé. Kevés az üzletkötés, óriási a visszaesés az elmúlt évekhez viszonyítva. Az árak nálunk az országossal összehasonlítva közepes szintet képviselnek.

A vevők általában az olcsó lakásokat keresik.

Ez a mi esetünkben a kétszobás panellakást jelenti, aminek az ára tizennyolcmillió forint körül van. Nagyobb a kereslet a belvárosi lakások iránt is. Itt átlagban négyszázezer forintos négyzetméteres árakról beszélhetünk, de találhatunk közel nyolcszázezres forintos négyzetméter árakat is. A Görbe utcában ötszázezer forinttal számolhatunk, de a Bagolyvárban már ötszáznyolcvanezerrel. Nem kell mindig a hirdetési árból kiindulni, mert általában az eladók engednek az árakból. Az ár függ a lakás állapotától, attól, hogy hol található, de még attól is, hol, milyen emberek laknak, hogyan viselkednek a szomszédok. A környező települések közül Rácalmás, Kisapostag, Baracs, Nagyvenyim a legnépszerűbb.

Azonban ahogy távolodunk Dunaújvárostól, úgy csökkenek az árak.

Például Rácalmás drágább, mint Kulcs, vagy például Mezőfalván jóval olcsóbbak az ingatlanok, mint Nagyvenyimen. A legnépszerűbbek a száz négyzetméter alapterületű házak, négyzetméterenként Rácalmáson ötszázezer forinttal számolhatunk. Viszont ugyanitt egy régi parasztházat jóval olcsóbban megkaphatunk, kétszázötvenezer forintot kell fizetni egy négyzetméterért - tudtuk meg Kis Attilától.