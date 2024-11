Immáron tizenkilencedik alkalommal hirdették meg a Múzeumok Őszi Fesztiválját, amelyhez több, mint száznegyven múzeum csatlakozott (ötven fővárosi és kilencvenegy vidéki intézmény). Mint azt az országos rendezvénysorozat szervezői közölték, kilenc programtematikához kapcsolódóan várták a látogatókat a múzeumok, de a középpontba idén a gasztronómiai kultúrát és annak múzeumi vonatkozásait állították. Találó mottót is társítottak a szeptember 30-án kezdődött sorozathoz: "Minőségét megőrzi!". Mintegy hatszáz olyan program szerepelt a kínálatban, amellyel az érdeklődők közelebb kerülhettek a magyar gasztronómiához, bemutatva például a múzeumok és a gasztronómia kapcsolódási pontjait, illetve népszerűsítve a fenntarthatóságot és az egészséges életmódot támogató gasztronómiai tudást. Dunaújvárosi érdekességek is terítéken voltak.

Nem elég ismerni a saját helytörténetünket, hanem tovább is kell adnunk azt a következő generációk számára! Az Intercisa Múzeum állandó kiállítása a dunaújvárosi történelmet tárja a látogatók elé az őskortól az 1970-es évekig. Fotó:ME

Dunaújvárosi kínálat

Természetesen idén is csatlakozott az országos sorozathoz az Intercisa Múzeum. A kínálatukban szerepeltek olyan helytörténeti túrák, amellyel a dunapentelei örökséget ismerhették meg a jelentkezők, vagy éppen a szocreál építészeti emlékeket.

A "Minőségét megőrzi!" mottó jegyében pedig több érdekes előadásra is várták a látogatókat. Dr. Keszi Tamás régész az őskori, míg Buza Andrea régész az ókori római étkezési szokásokról beszélt az érdeklődőknek. Kronászt Margit történész a pentelei táplálkozási kultúráról mesélt, míg Hodik Mónika történész az 1950-es évekbeli vendéglátásról szolgált dunaújvárosi érdekességekkel, a késdobálóktól az Arany Csillagig.

A fesztivált mindig egy családi nappal zárja az Intercisa Múzeum, így volt ez idén is. November 9-én ingyenesen lehetett megtekinteni az állandó és időszaki kiállításokat a Városháza téren lévő központi épületükben. Felfedező kalandozással is szolgáltak, amikor is régészeik vezetésével bebarangolhatták a múzeumot a pincétől a padlásig, bepillantva a látogatók elől elzárt helyszínekre is. A néprajzi szobában játékos múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak. Az első emeleten kézműveskedésre is lehetőségük volt a gyerekeknek: a különböző asztaloknál más és más dísztárgyat, dekorációs alkotást készíthettek.