A Dunaújvárosban található a Baracsi úti Arborétum, más néven Kádár-völgyi Arborétum, vagy dunaújvárosi arborétum, ami természetvédelmi terület, és a Duna-Ipoly Nemzeti Park része.

A dunaújvárosi arborétumban közel nyolcvan fajta fát láthatunk

Fotó: Agárdy Csaba

Fák, gombák, állatok a dunaújvárosi arborétumban

Érdemes akár még novemberben is egy kis családi kirándulást tenni az arborétumban, mert most is van látni való bőven. Közel nyolcvan fát csodálhatunk meg, de ezenkívül is gazdag az arborétum élővilága. A madarak közül itt él többek között a balkáni gerle, a fekete rigó, a széncinege, a kék cinege, az őszapó, az erdei pinty.

Az arborétum gombavilága is sokatmondó: késői laskagomba, gyapjas tintagomba, piruló őzlábgomba, nyárfa-tőkegomba, szürkéslila pereszke, könnyező szálkásgomba, sárgászöld korallgomba, terülő csészegomba, fenyő pereszke az, amit elvileg szedhetnénk

A kisemlősök közül láthatunk közönséges erdei mókust, nyestet, mezei nyulat, korai denevért és keleti sünt is.

Az arborétum most is gyönyörű látványt nyújt, a háziállatok hangosak és kedvesek - a gyerekek kimondottan élvezettel tekintik meg őket. Most még az is különleges, hogy kismalacokkal, és kilenchetes kecskegidákkal is találkozhatnak kicsik és nagyok egyaránt.