Portálunk számolt be arról, hogy csütörtökön megfeneklett egy takarmány célra gabonát szállító, szlovák honosságú uszály a dunaföldvári híd lábától pár méterre. A rendőrség eljárást indított a zátonyra futott hajó vezetője ellen, illetve egy időre teljes közlekedési zárlatot is elrendeltek a keresztbe fordult jármű miatt. A forgalom jelenleg a hegymeneti nyílásnál folyik a közlekedés mindkét irányban. A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság a víziközlekedési szabályok megsértése miatt szabálysértési feljelentést tett a hajó vezetőjével szemben. Az azóta eltelt időben több próbálkozás is történt a hajó kiszabadítására, de a dunai mentőakció - hétfőn délelőtti állás szerint - eddig nem járt sikerrel.

A dunai mentőakció során a vasárnap délelőtti, és hétfő reggeli próbálkozások sem vezettek eredményre

Fotó: Gallai Péter

Eddig nem járt sikerrel a dunai mentőakció

A zátony fogságába esett hajó kiszabadítására vasárnap délután is számos próbálkozás történt, egy tolóhajó érkezett, amelyik felfelé irányban próbálta elmozdítani az uszályt. A műveletet sokan figyelték a hírdól, illetve a partról - igazi látványosság lett -, s eleinte úgy tűnt sikerrel is jár. Azonban hiába mozdult el egy darabig az uszály, egy ponton rendre megakadt. Akkor visszaállt eredeti állásába, majd a tolóhajó ismét nekiveselkedett. Ezt egészen sötétedésig csinálták, akkor felfüggyesztették a munkát.

Hétfőn reggel újrakezdődött a próbálkozás, de ismét sikertelenül zárult a "hintáztatás".

A baleset a folyó -109 centis vízállásánál történt, azóta jött némi emelkedés, vasárnap egészen -85 centiig emelkedett a Duna, de ez sem segített a hajón. Ami rossz hír, hogy hétőfől ismét folyamatosan csökkeni fog a vízszint, a vízügy honlapjának előrejelzésén az látszik, hogy kedden már -101 centit várnak, szombatra pedig -117-et, bár itt már nagyobb a hibatartomány mindkét irányban.

Ez azt jelenti, hogy a vízállásban nem reménykedhetnek, hogy majd annak segítségével magától kiszabadul a hajó.