Dr. Sipos Edith főorvos asszony 1979-től folyamatosan a Szent Pantaleon Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályán dolgozik. Több évtizedes szakmai és vezetői gyakorlat van mögötte, ugyan már nyugdíjas éveit is tölti, de szakértelme és tapasztalata ismét az osztály élére szólította.

Dr. Sipos Edit

Dr. Sipos Edith - kivonatos életrajz

1983-ban csecsemő- és gyermekgyógyászati, majd 1988-ban gyermekpulmonológiai szakvizsgát tett. 1996-ban alakult meg városunkban az Asztma Klub, melyben alapítói, s ezzel egyidőben szakmai vezetői pozíciót is betöltött. Ugyanebben az évben munkásságáért “Dunaújváros Egészségügyéért” díjjal jutalmazták. 1996-tól 2016-ig vezette a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályt. Az elmúlt években a gyermekpulmonológiai szakrendelésen dolgozott, mely tevékenységét vezetői teendői mellett a jövőben is folytatja. Kezdetektől fogva rendszeresen részt vesz a szakmai továbbképzéseken, kongresszusokon, s számos tudományos előadást is készített már. Az osztály folytonos fejlesztési igényeivel lépést tartva a pályázati lehetőségek kiaknázásában is aktívan ténykedett, illetőleg támogatókat keresett annak érdekében, hogy a szükséges anyagai forrásokhoz hozzájuttassa a szervezeti egységet.

A városunkban és a szomszédos településeken dolgozó orvoskollégákkal jó kapcsolatot ápol. A gyermek páciensekkel és a szülőkkel, hozzátartozókkal empatikus és segítőkész. Egész munkásságát a szakma iránti elkötelezettsége és a gyerekek iránti végtelen szeretete határozza meg.

Kiemelkedő szakmai tevékenysége, vezetői készsége és betegcentrikus hozzáállása miatt, valamint a kórház érdekeit állandó jelleggel képviselő munkássága eredményeként, 2006-ban megkapta a „Szent Pantaleon Kórház Kiváló Dolgozója” kitüntetést, ezt követően pedig 2008-ban kórházunk legnagyobb elismerését vehette át, a Szent Pantaleon Emlékérmet.

2017-ben nyugdíjba vonult, akkor készítettük vele ezt az interjút, most ismét az osztály élére áll.