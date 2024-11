Az előző fordulóban a dunaújvárosi csapat szűk vereséget szenvedett Mosonmagyaróvárott, míg a Békéscsaba egy góllal legyőzte a Vácot, amivel hozzájárultak Herbert Gábor menesztéséhez. A tabellán a vendégek egy ponttal álltak a Kohász előtt, így négypontos rangadónak is nevezhettük a párharcot. A hazaiak győzelme ezen túl a középmezőnyhöz való felzárkózást is jelenthette. A DKKA csapatából a "szokásos" két hiányzó volt, Oguntoye Viktória és Szalai Babett. A csapatok bemutatására megérkezett a békéscsabai kemény mag is a csarnokba, akiktől már jóval a meccs előtt a Vasmű úton is zengett a Hajrá, lilák! Majd szinte a teljes vendég szektort megtöltötték, így a lelátón is komoly ellenfele akadt a hazai szurkolóknak.

Borgyos Panna és a DKKA kiváló hangulatú, izgalmas meccset nyert

Fotó: Vígh Zoltán/DKKA

DKKA - Békéscsaba 37-35 (19-17)

DKKA: Bartulovic - Arany 2, Paróczy 2, Kpodar 7 (6), Somionka 1, Kellermann 2 (1), Agócs 2. Csere: Wéninger (kapus), Terzic 1, Borgyos 2, Sallai 5, Török, Gerháth 5, Luchies 3, Horváth A. 5, Gajdos. Vezetőedző: Gulyás Péter.

Békéscsaba: J. Ferreira - Horváth G. 1, Schlegel 2, L. Ferreira 7 (1), Román 7, Bencsik-Giricz 4, Szondi 1. Csere: Csizmadia (kapus), Tóth, Sablic, kukely, Lanistanin, Borbély 3, Bencsik 9, Aranyi 1. Vezetőedző. Rácz Sándor.

Gól hétméteresból: 8/7, illetve 3/2.

Kiállítások: 6,, illetve 8 perc.

A Békéscsaba kezdett jobban, két góllal elléptek (1-3), aztán Agócs kapott két percet, de hátrányból betalált Arany, ráadásul kiállíttatta Románt. Nem finomkodtak egymással a csapatok, mert pár másodperc múlva Gerháthot is kiküldték az 5. percben. Ekkor két hazai és egy vendég játékos ült a büntetőpadon, ráadásul a Csaba kapus nélkül támadott, de Sallai labdát szerzett és az üres kapuba lőtt, 3-3. Rácz Sándor majd felrobbant mérgében, mert éppen időt akart kérni, mikor elvesztették a labdát.

Aztán megint kettővel ellépett az ellenfél, hogy Bartulovic védéseire alapozva a 9. percben megint az egyenlítésért támadhasson 5-6-nál a Kohász, ami előtt Gulyás Péter időt kért. Az akció alatt a Red Alert éppen az énekelte: egy újvárosi gól, egy újvárosi gól... Nem tudjuk, a holland légiós, Luchies ezeket tudja-e már magyarul, de "szót fogadott", és egalizált, 6-6.