A hazaiak nem a legjobb körülmények után fogadták a DKKA-t a 9. fordulóban, hiszen a bajnokságban a Békéscsaba és a Szombathely utáni vereséget követően távozott Herbert Gábor vezetőedző, akinek helyét Horváth Roland vette át. A csapat már vele szenvedett komoly vereséget vasárnap az Európa Liga selejtezőjében, a német Thüringertől 34-22-re kaptak ki. Ezzel szemben az újvárosiak több győzelemmel - legutóbb a Békéscsabát múlták felül - a hátuk mögött, jó formába lendülve várhatták a mérkőzést. A bajnoki tabellán egyaránt hat ponttal állt a két fél a meccs előtt, így sokat ért a győzelem. A váciak csupán tizenkét emberrel vágtak neki a meccsnek, a két kapus mellett tíz mezőnyjátékossal.

Kellermann Dóa és a DKKA nem fogott ki jó napot

Fotó: Ihász Martin

Háfra, Afentaler és az Európa-bajnoki csapatba bekerült Csíkos vezetésével a hazaiak kezdtek jobban, aztán 5-5-nél utolérte a Kohász őket. Afentaler újabb gólja után Kellermann kapufára dobott egy büntetőt, majd Háfra találatára Paróczy is kapufával válaszolt. S miután több hibát is vétett a Kohász, 8-5-re vezetett a Vác, a kisebb gólcsendet Borgyos törte meg.

Az említett három vácit nem tudta tartani a DKKA, ők szerezték sorban góljaikat, de a 17. percre megint egyre zárkozott fel a Dunújváros, 10-9, majd 12-11 után Bukovszky lehúzta a rólót a hazai kapuban, elől pedig nem hibáztak a váciak, a 24. percben 16-11-re vezetett már a Vác.

Az utolsó gólt jegyezte először más, mint a Háfra, Afentaler, Csíkos trió.

Utána a beszálló Wéninger is sorra mutatott be bravúrokat, sajnos kolléganője is tartotta hasonló formáját, így percekre befagyott az állás. Aztán a szünetig már nem változott a különbség.

A pihenő után továbbra is a Vác játszott jobban, négy góljukra csak Arany tudott felelni az első percekben, 22-14. Ugyan Paróczy duplája és Gerháth találata jókor jött, de a védekezésben nem sikerült ellenszert találni a hazai játékra, így nem csökkent a hátrány, de végül nagy küzdelemben a 40. percre ezt sikerült ötre faragni, 25-20. Ahhoz, hogy még közelebb zárkózzon a DKKA, az elkövetett hibák nem fértek bele, így megint nőtt a váci fór, hogy aztán a 48. percre legyen megint csak öt közte, 30-25.