A címvédő spanyol Sabadell, majd a görög Vouliagmeni ellen elszenvedett vereség után idegenben várt újabb kihívás a fiatal dunaújvárosi együttesre, amelynek igen sűrű hete volt, hiszen szerdán az UVSE-vel játszottak csúcsrangadót hazai medencében, s vesztették el komoly küzdelemben egy góllal. Szombaton aztán a DFVE a szintén spanyol Terrassa otthonában próbálta megszerezni első sikerét a BL-ben, csakúgy, mint a hazaiak, akik szintén két vereséggel álltak a meccs előtt.

Jonkl Csenge akcióban, a DFVE egy pontot szerzett

Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

TN Terrassa - DFVE 14-13 (4-3, 1-1, 3-3, 2-3, 4-3 ) - büntetőkkel Terrassa: Gaudreault (kapus), Nicolson, Gomez, Cuenda 1, Manso, Prats 2, Ten Broek 4, Pena 2, Piralkova 1, Dalmases 2, Fernandez, Houghton 2. DFVE: Maczkó, Karnaukh (kapusok), Jonkl, Dobi 5, Kardos L., Horváth 2, Mahieu 1, Katsimpri, Garda 4, Kardos D. 1, Karancsi, Pál, Sümegi.

Garda góljával a vendégek szerezték meg a vezetést, mint később kiderült, először és utoljára a mérkőzésen. Ezt követően a spanyolok elléptek 3-1-re, de a második negyed elején 4-4-nél ismét utolérte ellenfelét a DFVE. Utána több lehetőség is volt visszaveni az előnyt, de ez nem sikerült, még előnyből sem.

Ellenben a Terrassa fordulhatott fórral, ugyanis négy másodperccel a játékrész vége előtt Dalmases betalált.

A térfélcserét követően a hazaiak pillanatai következtek, két és fél perc alatt már négyre növelték az előnyüket, 8-4. Azonban a DFVE nem olyan csapat, hogy bármikor is feladna egy mérkőzést. Ez most is így volt, szívós munkával megint egyre zárkóztak fel a lányok a játékrész végére. Közben két spanyol is harmadik kiállításával végleg kiszállt a meccsből.

A DFVE a meccs végén egyenlített

A záró negyedben tovább fokozódott a csata heve, potyogtak a büntetések, és a gólok is. A spanyolok lőtték az elsőt, de erre Garda felelt büntetőből, majd végre ismét sikerült egyenlíteni, egy kivédekezett hátrány után Dobi egalizált, 9-9. Ekkor nálunk is végleg kiállt Katsimpri, de a fórral nem tudtak élni a spanyolok, Sajnos a DFVE pedig egymás után három lehetőséggel sem, hogy újfent vezessen, Garda, Pál és Mahieu nem tudott betalálni. Utána két magyar és egy spanyol emberhátrányt úsztak meg a felek, aztán egy perccel a lefújás előtt Mahieu kiállításával már élt Houghton.

Ám még erre is volt válasza az újvárosiaknak, Dobi egyenlíteni tudott harminc másodperccel a lefújás előtt. Mivel a rendes játékidő döntetlennel zárult, jöhetett az ötméteres párbaj.

Ez remekül kezdődött, ugyanis Horváth belőtte a maga büntetőjét, Karnaukh meg kifogta Penáét. Sajnos Gardáét is a spanyol kapus, de Karnaukh Piralkova ötösét szintén kikapta, ami után Sümegi rontott. Ten Broek és Kardos Dominika nem hibázott, ahogy Houghton és Dobi sem, 12-13. A következő körben Dalmases egyenlített, s miután Horváth ezúttal hibázott, Pena kezében volt a győzelem, aki eredményes volt. Ezzel a Terrassa két pontot, míg a DFVE egy pontot szerzett.