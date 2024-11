A meccsen az eddigi hiányzók, a sérülésből lábadozó Szabó Nikolett és Somogyvári Lili mellett Kardos Laura sem tudott játékra jelentkezni, továbbá Efrosini Katsimpri is a lelátóról nézte a többiek bemelegítését. Azért azt az erőviszonyok ismeretében megállapíthattuk, nélkülük is a DFVE volt a találkozó fölényes esélyese az utolsó előtti helyezettel szemben. Nem is volt baj, hogy könnyebb feladat várt a lányokra a 9. fordulóban, mert az elmúlt időszak igen kemény volt a számukra.

Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

DFVE - Szeged 20-3 (5-1, 5-0, 6-1, 4-1) DFVE: Maczkó - Kardos D. 1, Garda 1, Mahieu 2, Pál 3, Dobi 5, Jonkl 1. Csere: Horváth 3, Sümegi 3, Szopori, Karancsi, Szalai 1. Vezetőedző: Maxim Kordonskiy. Szeged: Gyöngyösi - Botka, Bódi 1, Szabó, Pádár, Tátrai, Bacskay. Csere: Németh 1, Tóth 1, Baksa, Pap, Szőke, Császár, Varga. Vezetőedző: Szabó Tamás. Gól emberelőnyből: 5/5, illetve 1/7. Gók ötméteresből: 2/2, illetve 1/1.

Az első támadásokból a vendégek még lövésig se jutottak, olyan feszes volt a hazai védekezés, így attól tartottunk, Maczkó Lilla nehogy elálmosodjon a kapuban.

Aztán három és fél perc elteltével az első szegedi emberlőnynél rögtön egy bravúrral szállt be a meccsbe, addig semmi dolga nem volt.

Viszont társai akkor még csak egy gólnál tartottak, amit aztán még kettővel fejeltek meg hat perc alatt. A lelkes vendégek Pál Réka kiállításából szerezték első találatukat. Aztán Horváth villant, majd Pál másodszor is eredményes tudott lenni.

Nem, mintha az első negyed után izgulni kellett volna, de a nagyon aggódóknak a második elején Dobi és Sümegi egy perc alatt szerzett gólja teljes megnyugtatást jelenthetett, 7-1.

A folytatás is teljesen egyenlőtlen küzdelmet hozott, a szegediek nem egyszer teljesen tanácstalanul próbáltak közelebb jutni a hazai kapuhoz, de egyszer sem tudtak eredményesek lenni.

Ellenben a DFVE még hármat közé pakolt, 10-1.

A nagyszünet után a lelátó lelkes gyerek dobosai igyekeztek valamilyen szinten hangulatot varázsolni az edzőmeccs jelleget öltött találkozónak. Aztán a harmadik negyed derekán hosszú idő után büntetőből másodszor is betaláltak a vendégek, ezzel lett 12-2. Ezt követően megint szórtak egy hármast a dunaújvárosiak.

Ússzál, ússzál, ne hisztizzél

- kiabálta a szegedi edző, Szabó Tamás tanítványainak, amikor már 16-2-nél tartottunk.