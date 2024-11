Jelentős útfelújítási munkálatok zajlanak Baracs egyik legforgalmasabb utcájában. Az elöregedett, töredezett útburkolat megújításán kívül az út két oldalán stabilizált padkát alakítanak ki. Ez utóbbi még térkő burkolást is kap. A Liget sor a Nagyvenyim irányába vezető, a közelmúltban felújított úthoz kapcsolódik. A megnövekedett forgalom magával hozta azt a jogos igényt, hogy a két települést összekötő úthoz csatlakozó belterületi útszakasz is felújításra kerüljön. Egy dolog még fontos a történetben, hogy az elnyert pályázati pénzből a Liget sor nagyobbik részének munkálatai valósulhatnak meg. Sajnos a teljes útszakasz nem. Abból kimarad egy 100-200- méteres rész. A folytatásban tervezik ennek a kimaradt résznek felújítását is. A részletekről helyszíni videóriportunkban Várai Róbert Baracs polgármesterétől kaptunk tájékoztatást.

Az egyik oldalon már kész a stabilizált padka

Fotó: Horváth László