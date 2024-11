Elöregedtek a belvárosi társasházak, felújításra szorulnak. Hullanak a csontvázak. 1950-ben kezdték el Sztálinváros vagyis Dunaújváros építését.

A József Attila utca egyik lépcsőházában a kezdő lépés a földszinten a fal áttörése volt. Csontvázak hullanak mindenhol

Fotó: Agárdy Csaba

„A Sztálin-út (Vasmű út), az Építők útja, a Szórád Márton-út és a Kossuth Lajos utca által határolt huszonkét hektárnyi területen csaknem készen áll – déli sarka kivételével – a Május 1 tömb. Ez a lakónegyed a város születésének leghősibb korát idézi fel; itt kezdődött meg az építkezés. Most itt áll a Görbe-utca, a Május 1-utca, a Beloiannisz (Babits)-utca, József Attila-utca, Ady Endre-utca, a Petőfi-téri húsztantermes iskola (Vasvári iskola), a most épülő körzeti kultúrház, az üzletház és a zöld pázsittal, kerttel övezett bölcsődék és óvodák. A tömbnek ma 4500 lakója van.” Írta egykor a Szabad Nép.

Túlhaladták a korukat - jelképes csontvázak

Miért is ez a rövidke történelem óra? A belvárosban több mint ötvenévesek az épülettömbök. Tehát szép kort megéltek már az abban található lakások. A lakásfelújítások során már korábban is látható volt, hogy miről is szólt az 50-es évek sztahavonista építkezése. Anyag és szakértelem sehol, csoda, hogy ezek az épületek nem omlottak össze, valami felfoghatatlan erő tarthatja azokat egyben. Manapság is egymásután esnek ki a csontvázak azokból a bizonyos szekrényekből.

Legutóbb az egyik József Attila utcai társasház járt pórul. Tavaly tulajdonosi összefogással, közös képviselő megbuktatásával, gyönyörűen felújították a lépcsőházat, villamosvezetékeket, vízvezetékeket cseréltek, tetőfelújítást végeztek, most mégis romokban hever a lépcsőház. Az egyik földszinti lakás fürdőszobája kezdett el ázni, nem is kicsit. A szakemberek felmérték a terepet, és jött a döntés, bontani kell. Először csak egy kis részről volt szó, és arról, hogy a lakásokban nem kell beavatkozni. Azután, ahogy megkezdődtek a munkák, kiderült, egyre nagyobb a baj. Végül a pincétől a harmadik emeletig kell bontani, és néhány lakás sem ússza meg a bontást, van, ahol a zuhanytálcáig kell bontani. A munkákat végző szakemberektől megtudtuk, hogy nyomó-, szennyvíz- és esővízcsatornát is cserélni kell.

Az eset kapcsán az a kérdés merül fel, mennyire általános az a helyzet, amit a József Attila utcában tapasztalhatunk. A kérdésre Kissné Reng Éva közös képviselőtől kértünk választ.

– A belvárosban mindenhol hasonló a helyzet, ezek a lakások most érték el azt a kort, amikor már bármikor baj lehet. Szeptembertől heti szinten találkozunk olyan esettel, mint a József Attila utcai. A Bocskai utcában, az Építők útján, a Balogh Ádám utcában, a Kőműves utcában is voltak problémák. Hogy mikor lesz vége, azt nem tudni, most ezzel a helyzettel együtt kell élni. Ugyanis az eternitcsövek túljutottak a kihordási idejükön. A tetőborítások, a csatornák elhasználódtak. Eddig nem is beszéltünk a villamoshelyzetről. Nem egy lépcsőházban még az ötvenes évekbeli alumínium vezetékek vannak, sok lakásban csak tizenhat amper az áramerősség, ami nagyon kevés napjainkban, amikor annyi elektromos készüléket, elektromos tűzhelyt használunk. A felújításokra állami támogatás nincs, a tulajdonosoknak kell állni a költségeket. Léteznek társasházak, amelyek rendelkeznek felújítási alappal, vagy lakástakarékpénztárba fektettek pénzt, de ez függ a tulajdonosok fizetőképességétől. Vannak gazdagabb és szegényebb társasházak. A belvárosban sok a nyugdíjas, akik nem tudnak nagyobb összeget áldozni a felújításra. Nagy gond az is, hogy sok a befektetési vásárló, akik bérbe adják a lakásokat. A bérlők gyakran nem fizetnek közös költséget, nem érzik magukénak a társasházat. Ami tény: a belvárosi lakások tíz-húsz évvel túlhaladták a korukat.