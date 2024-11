Továbbra is ártatlannak vallja magát, most már a rácsok mögül próbálja igazát bizonyítani Brodmann László, aki exkluzív interjút adott a Borsnak. Hatalmas közérdeklődés kísérte az ügyet a kezdetek óta, egyrészt az érintettek személye, másrészt az ügy szövevénye miatt is. Ráadásul hazánkban ez a második precedens arra, amikor úgy ítélnek el valakit gyilkossági ügyben, hogy nincs holttest.

Futótűzként terjedt a Novozánszki Fanni lakásának mélygarázsában 2017. november 20-án készült kamerafelvétel, ami rögzítette Brodmann Lászlót, karjában a magatehetetlen nő testével.

A férfi a Borsnak adott exkluzív interjújában azt állítja, nem lenne képes megölni egy embert és csőbe húzták.

Abban hibáztam, hogy elhittem (a per egyik tanújának), hogy azzal segítünk, hogy ha elvisszük a BMW-s emberekig. És én ebben segítettem.

Ebben hibáztam, és ezért vállaltam is az ügy eleje óta a felelősséget

- mondta Brodmann, hozzátéve, viszont az ítélet túlmutat azon, amit a börtönbe kell letöltenie.

A Novozánszki Fanni lakásának mélygarázsában 2017. november 20-án készült kamerafelvétel rögzítette Brodmann Lászlót, karjában a magatehetetlen nő testével. A vádirat szerint a férfi nem meghatározható ideig és ismeretlen módon, de oly mértékben bántalmazta a nőt a lakásán, hogy meghalt. A holttestet a kocsiba tette, elhajtott, másnap pedig átautózott a Pentele-hídon, majd a szalkszentmártoni régi kompkikötőnél a Dunába helyezte- olvasható a wikipédián, amely részletesen is taglalja az ügyet a vád és a védelem álláspontjával, a nyomozás eredményével.

Olyan vegyszer nincs, amivel úgy ki lehetett volna takarítani a kocsit, hogy utána a kutya nem adott volna jelet

- fogalmazta Brodmann László annak kapcsán, hogy szerinte a hatóságok nem minden irányban vizsgálták a történteket.

Ezzel szemben a martonvásári születésű, és a televíziós valóságshow-ban megismert Novozánszki Fanni családját képviselő ügyvéd, dr. Leichy József azt nyilatkozta a TV2-nek, tudjuk, hogy ki a felelős a nő haláláért, csupán annak kellene kiderülnie, hogy hol van a holttest - bár a nyomozó szervek mindent megtettek ennek felderítése érdekében.