Mint arról a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet beszámolt, a bizottság tíz napirendi pontot tárgyalt végig az ülésen. Mielőtt belekezdtek volna, dr. Kárdási József bv. ezredes és főtanácsos, az intézet parancsnoka tájékoztatóval szolgált a pálhalmai börtön működéséről, szakmai munkájáról.

A pálhalmai börtön impozáns kultúrterme adott otthont a bizottság őszi ülésének. Fotó: BVOP

Ezt követően dr. Tanárki Gábor főispán, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének, a bizottság elnökének irányításával megkezdték a döntéshozói munkát. Az ülésen elemezték az árvízi védekezéssel kapcsolatos tevékenységet, amelyet a bizottság sikeresnek nyilvánított. Fontos téma volt a téli időszakra történő felkészülés is, erről az illetékes szakterületi képviselők meg is tették előterjesztéseiket. Többek között megvitatták az úthálózat síkosság-mentesítésének elvégzéséhez szükséges gépjárműpark állapotát; az útszóró kemikáliák rendelkezésre állását; valamint a lakástüzek megelőzése érdekében szükséges füstjelző berendezések telepítésének fontosságát is. Kiemelt feladatként a lakosság edukációját határozták meg.

Nemcsak börtön

Az idei árvízi védekezésben a pálhalmai bv. intézet munkatársai is részt vettek: