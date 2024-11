A Vidám Segítők Közhasznú Alapítvány négy lelkes tagja kereste meg a kórházunkban fekvő gyermekeket és a kórtermekben, majd az előtérben zenés vidám mesét adtak elő.A mesejátékot követően lufit hajtogattak, beszélgettek és kérésre csillogó tetoválással lepték meg a kis betegeket .A gyerekek és szüleik vidáman fogadták a mosolygós éneklő "bohócdoktorokat".

A bohócdoktorok eredete már hosszú időre nyúlik vissza.

A bohócdoktorok története

Stubs (Borosta), aki 1986-ban immár Dr. Stubs-ként először látogatta meg fehér köpenyben és piros orrban a beteg gyerekeket. Az ötlet akkor jutott eszébe, amikor beteg testvérét látogatta a kórházban. Azóta világszerte értelmet nyert a szó: bohócdoktor. Az ő példája terjedt el világszerte, s mára már hazánkban is több szervezet foglalkozik azzal, hogy nevetéssel segítse a beteg gyermekek gyógyulását, céljuk a kezelések támogatása. Mára már nem kizárólag orvosok a bohócdoktorok, sokkal inkább előadóművészek vették át a nevetéssel gyógyítók szerepét. Sőt mára már képzik is az ilyen feladatot elvállaló előadókat.

A Vidám Segítők hitvallása:" Gyermekkórházakba és szociális intézményekbe (gyermekotthonok, idősek otthona, fogyatékosok otthona) látogatunk el bohóc műsorainkkal, ahova boldogságot, nevetést, vigaszt és szeretetet viszünk a beteg gyermekek (és aggódó szülők) illetve ápolt idősek számára. Ennek szerves része a nevetés – és zene terápia. Habár sok éve járunk a kórházakba és intézményekbe, még most is sokszor meglepődünk a gyermekek és szüleik reakcióin, hogy mennyit jelent nekik a látogatásunk, és mennyi ideig beszélnek még arról a program után is, ezzel elterelve gondolataikat a körülményeikről, illetve, hogy az idősek milyen várakozással tekintenek a látogatásainkra."

A képek tanúsága szerint a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban ez jól sikerült.