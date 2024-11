A magyar alapítású, máig magyar tulajdonú vállalkozás 2014-ben indult el Kecskemét környékén, egy maroknyi innovatív szakemberrel. A cég tulajdonosa Tarány Gábor, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara ipari tagozati alelnöke és a DAK Acélszerkezeti Kft. tulajdonos-ügyvezetője. Az irodaépület 3.000 négyzetméteres területének építése 2018-ban kezdődött, majd ezt követte egy 5.000 négyzetméteres hangár-gyártóüzem kialakítása. 2019 óta a vállalat saját kompozit elemeket is gyárt repülőgépeihez, és a bőséges kapacitásnak köszönhetően külső megbízásokat is teljesítenek. A Fusion fantázianevű kétüléses gépük különböző változatai már négy földrészen kaphatók számos értékesítőnél és leányvállalatnál, a gyártás-összeszerelés pedig több helyszínen, például Kínában is elindul a közeljövőben. A fejlesztések folyamatosak, és új típusvariánsok kifejlesztése is szükséges az új piaci szegmensek elérése érdekében. Az érdekes üzemlátogatást követően a Tenkes Csárdában izgalmas előadás vette kezdetét, ahol Herbály István, a Contrall Kft. ügyvezetője, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara innovációs alelnöke és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara innovációs kollégiumának elnöke a mesterséges intelligenciával kapcsolatos félreértéseket tisztázta.