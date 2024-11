Szerdán a dunaújvárosi diákokat Proity András, a MOL Képzési Központ szakmai oktatási szakértője fogadta, aki bemutatta a cég magyarországi és nemzetközi pozícióját, valamint a duális képzés ipari hátterének lehetőségeit. Elmondta, hogy azok a diákok, akik a vegyipari gépész technikusi szakmát választják, komoly szakmai színvonalat képviselő ipari környezetben dolgozhatnak később.

Fotó: Vass Tamás

Magas szakmai színvonal, képzett szakemberek

A korszerűen felszerelt laborokban, műhelyekben magas szinten felkészült szakemberek mutatják meg majd nekik a különböző technológiai fogásokat, elméleti ismereteket. A 11. osztályban 6+4 hetet töltenek el a tanulók, 12. évfolyamban heti kettő napot és 4 hetes nyári gyakorlatot töltenek el. A 13. évfolyamban már heti háromszor jelennek meg a tanulók a tanműhelyekben és üzemekben, ahol mentor szakemberek mellett sajátíthatják el azokat a műveleteket, amelyek - bárhova is fognak elmenni dolgozni, akár a MOL-hoz -, később megbízható, képzett munkavállalókká avanzsálja majd őket. Információkkal szolgált arról is, hogy az iparban a MOL értékes munkavállalói támogató programokat nyújt, kiemelve a továbbképzések széleskörű támogatását.

A tájékoztató után a diákok megnézhették az Ipari kémia és Művelettan laborokat. A különböző minőségvizsgálati eszközök között a technológia fő részét képező lepárló tornyok miniatürizált változatának bemutatásakor megérthették, hogyan lesz a nyers kőolajból finomított benzin, gázolaj, kerozin, bitumen, és még sok minden más. A csőszerelő pálya egy komplett csőrendszer, ezen mutatták be a helyi szakemberek, hogy milyen csőszerelési és karbantartási feladatok fordulnak elő.

Fotó: Vass Tamás

Fontos a működés biztosítása

A gépészeti bemutató teremben oktatási jelleggel félbevágott szerelvényekkel, áramlástechnikai berendezésekkel találkoztak a tanulók. A tanulók így jobban el tudják képzelni, hogy milyen alkatrészekből épülnek fel a szerelvények, szivattyúk és könnyebben megtanulják működésüket is. A meghibásodási bemutatás során a korrózió jelenségeit mutatták be, valamint a jellemző meghibásodásokat, amire kiemelt figyelmet kell fordítani.

A programban a gyárban történő autóbuszos körbevezetés is szerepelt, a Barátság I. és II., az Adria Kőolajvezeték beérkező állomásaitól a lepárló tornyokon, valamint konverziós technológiák, maradékfeldolgozó üzemeken át az automatikus kamiontöltő állomásig.