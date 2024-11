A KÖZÖSSÉG EREJE

Úgy tűnik, hogy a közösség nagyon fontos számotokra, akár a vendéglő működtetésében, akár az árvízi védekezésben. Hogyan látjátok ezt?

- Abszolút! – válaszolta határozottan Szilveszter. – Az emberek összetartása hihetetlen volt az árvíz alatt. Jöttek a barátok, ismerősök, még olyanok is, akikkel csak a vendéglő révén ismerkedtünk meg, és mindannyian segítettek. Volt, aki homokzsákot pakolt, más pogácsát sütött nekünk. Ez nemcsak nekünk jelentett segítséget, hanem egyfajta közösségi élményt is adott.

- Én is így érzem – tette hozzá Zsuzsi. – Olyan volt, mintha mindenki kicsit magáénak érezné ezt a helyet. Az emberek nemcsak vendégek voltak, hanem barátok is, akik szívesen jöttek segíteni. Ez számomra nagyon megható volt, és azt hiszem, ez az, ami igazán különlegessé teszi a Bárkát. Köszönjük szépen mindenkinek!. Mikor elvonult az ár nagyon sokan megkerestek minket és felajánlották a segítségüket a homokzsákok elpakolásában is. Kettőkor kezdtünk volna, de addigra már be is fejeztük a zsákolást. Igazán hálásak vagyunk ezért!

FEJLESZTÉSI TERVEK ÉS ÁLMOK

Milyen jövőbeli terveitek vannak a Bárka fejlesztésével kapcsolatban?

- Az álmom, hogy a Bárka ne csak egy vendéglő legyen, hanem egy olyan hely, ahol mindenki jól érzi magát – mondta Szilveszter. – Szeretnénk bővíteni a kikötőt, hogy még több hajót tudjunk fogadni, és tervezzük, hogy az erdő területén egy kempinget is kialakítunk. A szálláslehetőségek bővítése is tervben van, úszóházakat szeretnénk építeni, amit ki lehetne adni vendégeknek. Emellett fontos, hogy a környékbeli vállalkozásokkal is együttműködjünk, például a lovardákkal vagy a helyi termelőkkel. A reptér nagyon jó, és itt van a Kisapostagi Mini Skanzen is, amely egy különleges látnivaló. Ezen kívül megemlíthetnénk a helyi kocsmát is, amit szerintem Icáék rendkívül jól megcsináltak. Az a hely különleges hangulatot áraszt, ami minden látogatót lenyűgöz. Olyan miliőt teremtettek, hogy még az idegenek is elámulnak rajta. Az ehhez hasonló helyek ritkák, nem lehet sok helyen látni ilyet. A falusi turizmust érdemes lenne fejleszteni.