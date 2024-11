Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökének és dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselőjének meghívására lakossági fórumot tartott városunkban hétfőn este dr. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A rendezvény fő témája a most zajló nemzeti konzultáció volt, de a beszélgetés során szó esett aktuálpoltikai kérdésekről is. A fórumot megelőzően sajtótájékoztatót is tartott az altábornagy és az elnök.

Dr. Molnár Krisztián és dr. Bakondi György a nemzeti konzultáció jelentőségéről, az új gazdaságpolitikai célkitűzésekről is beszélt a fórumon. Fotó: dr. Molnár Krisztián Fb-oldala

Dr. Molnár Krisztián arról szólt, a válságok korát éljük, és ilyen esetekben különösen fontos az, hogy az egyetértési pontokat közösen találhassák meg a lakossággal, ezt a célt szolgálja a nemzeti konzultáció. Mint mondta, azt a rossz tendenciát látják Brüsszel oldaláról, hogy a már régóta húzódó, borzasztó háborút még inkább ki szeretnék terjeszteni a gazdaság terén is, az elszigetelődés politikáját folytatják kelet irányába. Hangsúlyozta, a magyar kormány álláspontja szerint a gazdasági semlegesség az, amivel elérhetjük a magyar emberek érdekeit szolgáló célokat.

A kormány új gazdaságpolitikai akcióterve három fő pilléren nyugszik, így a jövedelmek vásárlóerejének növelésén, a megfizethető lakhatás biztosításán, valamint a kis-és közepes vállalkozások támogatásán, de kiemelt tétel még a 3-6 százalék közötti gazdasági növekedés elérése és a 13. havi nyugdíjak megtartása is.

2010 óta már többször indított nemzeti konzultációt a kormány, s hozzá kapcsolódóan előadásokat, rendezvények is tartottak országszerte. Mint azt dr. Bakondi György elmondta, azért hasznosak ezek a fórumok, mert a lakosság elmondhatja a véleményét az aktuális kérdésekben, és módot ad arra, hogy a meghallgatott vélemények formálhassák a politikát. Ha pedig nemzeti egyetértés alakul ki bizonyos kérdések megítélésben, akkor a kormány is magabiztosabban tud fellépni, döntéseket honi és harcolni az Európai Unión belül a magyar emberek érdekeiért. Beszélt arról is, hogy az elmúlt években olyan súlyos események következtek be (például a covid-világjárvány; az árvízi katasztrófavédelmi helyzet; a háború; az elhibázott uniós döntések mind a migrációt, mind a szankciós politikát tekintve), amelyek súlyos csapást mértek a gazdaságra is. A magyar kormány fontosnak tartja, hogy a gazdasági kérdésekben is megtalálják azokat a megoldásokat, amely a magyaroknak, a magyar nemzetnek a legjobb, és biztosítja azokat a körülményeket, amellyel a közös célok meg is valósulhatnak. Hangsúlyozta:

Azt szeretnénk, hogy a mindennapokban, a gazdasági élet működtetése során ne alakuljon ki egy gazdasági hidegháború, és egy elhibázott szankciós politika ne folytatódjon most már a kelet egészére vonatkozóan. A mi gazdaságpolitikánk középpontjában éppen ezért a gazdasági semlegesség áll.

Lényegében ez azt jelenti, hogy üzletet kötnek mindazokkal, akik előnyösek a magyarok, a magyar gazdaság fejlődése szempontjából, és nem akarják elzárni hazánkat akár a termelői kapacitásoktól, akár a nyersanyagoktól, akár az energiaforrásoktól. Megjegyezte, ez sajnos komoly vitákat eredményez Magyarország megítélésében Nyugat-Európa szerte, mégis úgy gondolják, hogy a magyar kormány álláspontjának kialakításánál a magyar érdekekből kell kiindulni. Az altábornagy tapasztalatai szerint az embereket érdekli a helyzet, a biztonság kérdése, és szeretnék is, hogy a gazdasági célkitűzésekben további előrelépések valósuljanak meg.