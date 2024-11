A címben megfogalmazott állítás igaz, elköszönhetünk az Ügyfélkaputól. Az eddig ismert és széles körben használt Ügyfélkapu nem tűnik el, hanem egy korszerűbb, bővülő rendszer veszi át a helyét. Az új digitális korszakot az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) bevezetése jelzi, amely sok új lehetőséget kínál az állampolgároknak. Az egyik leggyakrabban használt felület, a magyarorszag.hu is az Ügyfélkapu+ rendszeréhez igazodik majd, és az elektronikus ügyintézés során ezen keresztül léphetünk be. Alternatívaként a DÁP applikáció is elérhető lesz a hozzáféréshez - írta a kemma.hu.

Fotó: Pesti Tamás

Elköszönhetünk az ügyfélkaputól, de mi lesz utána?

Január 16-tól érkezik az Ügyfélkapu+! Az új rendszerben kétlépcsős hitelesítésre lesz szükség: jelszóval és egy okostelefonos alkalmazással, ami növeli az adatvédelmet és a biztonságot. Egyetlen digitális azonosítóval igazolhatjuk majd magunkat, amely QR-kódként is használható digitális igazolványként.

Hogyan válthatok az Ügyfélkapu Pluszra?

Akinek már van Ügyfélkapuja, a bejelentkezés után egyszerűen tud igényelni Ügyfélkapu Pluszt. A sima ügyfélkapus belépés után mindehhez szüksége lesz még:

tabletre vagy okostelefonra,

hitelesítő alkalmazásra. Android eszközére a Google Authenticatort vagy Microsoft Authenticatort, iOS eszközére a Microsoft Authenticatort kell letölteni, de ha nincs okoseszközünk, webes vagy asztali (desktopos) hitelesítő alkalmazást is használhatunk (példádul: TOTP.APP, Verifyr).

A képernyőn megjelenő QR-kódot beolvassuk a korábban telepített hitelesítő alkalmazással

Megadjuk az Ügyfélkapus jelszavunkat és a hitelesítő alkalmazás által generált kódot.

Előbb a Tovább majd a Mentés gombra kattintunk.

Mentsük el a törlőkódot (ezzel lehet majdlemondani az Ügyfélkapu pluszt) és kattintsunk a Befejezés gombra.

Ezután már be is jelentkezhetünk az Ügyfélkapu+ felületére.

Belépni pedig a felhasználónév és a jelszó megadása után, az alkalmazás által generált kód megadásával lehet.

Digitális Állampolgárként pedig az itt leírtak szerint lehet majd ügyeket intézni.