Reformátusok között 1 órája

Az én történeteim 26. rész

Már több, mint egy éve osztja meg Nyíri Miklós élete és munkája színes epizódjait. Mindezek azonban többek ennél, hiszen ezek a személyes visszaemlékezések egyfajta kordokumentumok is, amelyek vele együtt „írják” Dunaújváros történetét is. Miklós továbbra is óriási dinamizmussal ír, ez már a 26. rész.

Duol.hu Duol.hu

Dunaújvárosi református templom Fotó: Nyíri család archívumából

A 19. részben írtam arról, hogy 1989-ben a fiam sérülése és gyógyulása után bekapcsolódtam a református közösség életébe. Mint a műszaki és pénzügyekkel foglalkozó presbiter (vezetőségi tag) szerveztem a templom és környezete felújítási munkáit és minden egyházi rendezvényen részt vettem. Egy váratlan esemény... 1995 november végén, már a Magyar út 66-ban laktunk, (a vertfalú kis házban) amikor Kassai Sándor tiszteletes úr felesége (Marika) felhívott telefonon és sírva közölte, hogy a Sanyi bácsi rosszul lett és segítségre van szüksége. Ő kihívta a mentőket, de azok a nagy hó miatt elakadtak és nem tudják bevinni a kórházba. Kassai Sándor református lelkész

Fotó: Kassai család fotóalbum Azonnal hívtam az egyik szomszédomat Móricz Zoltán vállalkozót, akinek tudtam, hogy van egy terepjáró autója és azzal ketten bevittük a Sanyi bácsit a Dunaújvárosi kórházba. A kórházban megköszönték a segítségünket és átvették a beteget. Jó érzéssel mentünk haza és örültünk, hogy segíthettünk. Eltelt egy hét és kérdeztem a Marikát, - hogy van a Sanyi bácsi? - Elmondta, hogy nagy a baj, az intenzív osztályra került és úgy néz ki, hogy nem tudnak rajta segíteni. Bementem a kórházba és valóban nagyon rossz állapotban volt. Már kezdtek lebénulni a végtagjai. Dunaújvárosi kórház

Fotó: Nyíri család archívumából A presbitérium nevében, (de felhatalmazása nélkül) beszéltem a főorvos asszonnyal, aki ismert a fiam esete óta és elmondta, hogy a Sanyi bácsinak időskori agylágyulása van és gyors leépülése várható. Ki fogják adni, mert ezt nem tudják gyógyítani. Jó, hogy vannak akik gondját fogják viselni. Elmondtam, hogy egy hete még semmi baja sem volt és kértem, hogy járuljon hozzá, hogy elvitessük az Amerikai úti idegsebészetre, hátha tudnak rajta segíteni. Budapest, Amerikai úti Idegsebészeti Intézet

Forrás: Internet Hinni és tenni kell a gyógyulás érdekében! A főorvos asszony azt válaszolta, hogy nincs értelme de, ha eltudjuk intézni akkor hozzájárul. Felhívtam telefonon az Amerikai úti kórházban a fiam egykori kezelő orvosát Dr. Szeifeltet, aki azt tanácsolta, hogy írjunk egy levelet a kórház igazgató főorvosának Dr. Nyári Istvánnak és kérjük meg, hogy vegyék át a beteget.

Dr. Nyári István Budapest, Amerikai úti Idegsebészeti klinika, igazgató

Forrás: Internet A levelet küldjük el sürgősségivel, ő addig is tájékoztatja az igazgató urat. Megkapták a levelet és másnap leküldtek egy mentőt és a Sanyi bácsit felvitték Budapestre, az Amerikai Idegsebészeti klinikára. Ott kivizsgálták és megállapították, hogy az agya vizet termel, ami nem tud eltávozni és nyomja a létfontosságú idegeket. Beépítettek neki a fejébe egy ún. söntöt (egy kis pumpát) ami összegyűjti a termelődő vizet. Ezt naponta egyszer megnyomva, a bőr alatt levezetett műanyag csövön keresztül, a víz lejut gyomorba. Miután megtörtént a kis pumpa beépítése, két- három napon belül jobban lett és egy hét múlva hazaengedték. (A műtét után még sokáig élt, (2014-ig) és azt mesélte, hogy engem a Jóisten küldött vissza a templomba, hogy segítsek rajta) . Megtiszteltetésnek éreztem a véleményét és a nagymamám jutott eszembe, aki mindig azt mondta, hogy : „Fiam a Jóisten dolgai kifürkészhetetlenek !” A tiszteletes úrnak óriási érdemei vannak a református gyülekezet építésében. 1952-ben, végzett teológusként került Dunapentelére (a későbbi Sztálinvárosba) és a pentelei postával szembeni református gyülekezeti házban kezdte lelkészi pályafutását. Fáradhatatlanul dolgozott a gyülekezet építésén és az ő szervező készségének és kitartó munkájának köszönhető a dunaújvárosi templom felépítése is 1982-85-ben. (lásd címlap fotó) A Dunai Vasmű támogatásával új templomi padokat készíttettünk , megoldottuk a fűtést és klímákat szereltünk fel. Jó közösséget hozott létre és kiváló segítői voltak a mindenkori presbiterek. Református presbitérium 1984-ben . Középen: Kassai Sándor

Fotó: Kassai család fotóalbum A Dunaújvárosi Református egyház története részletesen megtalálható: Szabó Tamás: Pentele ezer éve c. könyvében. Amikor felgyógyulása után 2001-ben Sanyi bácsi nyugdíjba ment, rendeztünk a templomban egy nyugdíjas búcsúztatót, amelyre meghívtuk az Amerikai úti idegsebészet igazgató főorvosát is, aki örült a meghívásunknak és a feleségével együtt eljöttek sőt, még az esti ünnepi vacsorán is részt vettek. Ott derült ki, hogy a fiam egykori kezelőorvosa Dr. Szeifelt református kántor, a kórház igazgató főorvosa Dr. Nyári István pedig hithű katolikus volt.

A vacsorán részt vettek Sanyi bácsi egykori pályatársai is akik régi közös történeteik mellett elmondták a jókívánságaikat is. Egyik volt pályatársa elmesélte, hogy a püspök nyugdíjba vonulásakor egy felszólaló azt kívánta neki, hogy „ Adja az Isten hogy száz évig éljen”. Erre a püspök szerényen megszólalt, hogy „Ne korlátozzuk a Jóisten akaratját!” Kassai Sándor nyugdíjba vonulása után, felköltözött a városba, ahol saját tulajdonú lakása volt. Lányai Kassai Hajni (kántor) és Kassai Márti minden vasárnap kocsival lehozták a templomba. Gyakran meglátogattam a Hajninál és vittem neki egy, egy üveg saját készítésű vörösbort. Sok magyar nótát ismert és elénekelgettünk néhányat. 2014-ben hunyt el. Sírja a dunaújvárosi temetőben van. Nyugodjék békében. Kassai Sándor síremléke a Dunaújvárosi temetőben

Fotó: Nyíri család archívumából Új lelkész a református közösségben Egy ideig helyettesítéssel oldottuk meg a pótlását, majd Ábrahám János (presbiter társunk) javaslatára felkértük Böttger Antalt – Nagydorogi református lelkészt,- hogy jöjjön el Dunaújvárosba és vegye át a lelkészi teendőket. A felesége Erzsike, szintén lelkész volt ezért őt is felkértük. Öt lánygyermekük iskoláztatása miatt, örültek ennek a lehetőségnek. Református presbitérium 2017-ben. Középen: Böttger Antal református lelkész. Mellette balról: Nyíri Miklós presbiter (műszaki és pénzügyek intézője) Második sor balról: Kassai Hajnalka (kántor - orgonista), Kobzos Ferencné , Truffán Enikő (presbiterek) Harmadik sor balról, Zöld Veronika, Magyar Kata, Kovács Imre (presbiterek), Negyedik sor balról: Ábrahám János (egyházi gondnok, gyülekezeti ügyek intézője), Szabó Imre, Molnár Kálmán (presbiterek) Néhányan hiányoznak a képről.

Fotó: Nyíri család archívumából Óriási munkákba kezdtünk Ahhoz, hogy megoldjuk a népes család elhelyezését, pályázati forrásból és adományokból felújítottuk és kibővítettük a parókiát. A templomot körülvevő, omladozó partfalhoz négy méter magas, 30 méter hosszú vasbeton támfalat építettünk. Református templom körüli régi támfal bontása az udvarban

Fotó: Nyíri család archívumából Új támfal építése az udvarban. Középen: Böttger Antal lelkész

Fotó: Nyíri család archívumából Letérköveztük a templom udvart és új garázst is építettünk . Igyekeztünk jó körülményeket teremteni a családnak és ehhez az önkormányzattól és az egyházi vezetéstől is kaptunk anyagi támogatást. Kassai Sándor nyugdíjas lelkipásztor örömmel látta, hogy jó kezekbe került a dunaújvárosi református gyülekezet irányítása. Megünnepeltük a templomépítés 30.évfordulóját is ahol a gyülekezet előtt elmesélte a templomépítés körülményeit. Ünnepség a református templom építésének 30. évfordulóján

Fotó: Nyíri család archívumából Bármilyen politikai színezetű volt az önkormányzat, mindegyikkel jó kapcsolatunk volt és a kéréseinket támogatták. Sikerült kialakítani egy ökumenikus együttműködést a Dunaújvárosban működő Római katolikus, Evangélikus, Baptista és Görögkatolikus egyházközségekkel is. Közös programokkal ápoltuk és ápoljuk ezt a kapcsolatot.

A református gyülekezet létszáma egyre nőtt és sikerült elintézni, hogy a Református egyház átvehette a Technikum városrészben működő egykori Ságvári általános Iskolát és Szabó Magda református általános iskola névvel jelenleg is sikeresen működteti. Szabó Magda Református Általános Iskola, a régi Ságvári Endre Általános Iskola épület bal oldali szárnyában található

Forrás: Internet Szerző: Nyíri Miklós Nyíri Miklós

Forrás: Nyíri család fotóalbuma

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!