Mielőtt a több évtizede autóvezetést tanító szakember válaszolna, megjegyzem, hogy én a téli autófelkészítés számomra egy WD40, egy jégoldó spray a táskában, csomagtartóban mindig van nálam egy kis söprű, ha egyszer esne a hó, egy a kesztyű a zsebbe, a kocsin belülre kell a jégkaparó, a jégoldó meg egy páramentesítő ruha a kesztyűtartóban. Ám, ahogy Pinczési István elmondja, ennél azért jóval többről van szó, ha valóban kellemetlenségek nélkül akarjuk megoldani a téli autókázást. Azon nem is lepődöm meg, hogy először az abroncsokat hozza szóba.

A téli autófelkészítés a gumikkal és az akkumulátorral kezdődik

Téli autófelkészítés : Fontosak az abroncsok

- Manapság már nem annyira kardinális kérdés hazánkban, hogy négy évszakos vagy téli abronccsal járunk, de ami nagyon fontos, hogy vizsgáljuk meg, milyen a bordamélység. A négyévszakos abroncsoknál kisebb a költség, hiszen kevesebb felnire van szükség,meg kevesebb gumiszerelésre, ugyanakkor, hamarabb is elhasználjuk ezeket. Amennyi téli abroncsunk van, akkor a kötelező bordamélység 4 milliméter. Nyári gumival nagyon nagy rizikó közlekedni, hiszen míg 40 km/óráról a jobb téli gumikkal 20 méter alatti fékúttal számolhatunk, nyári gumival 40 méter felettivel. Ez azért nem mindegy. De azt se felejtsük el, hogy vannak olyan országok, ahová nem léphetünk be, ha nincs az autónkon téli gumi, s több helyen a hólánc is kötelező. Mindemellett hangsúlyozza, hogy ne felejtsük el a guminyomást is rendszeresen ellenőriztetni, hiszen a megfelelő tapadáshoz ez elengedhetetlen.

Ellenőrizzük az akkumulátort

- Az akkumulátor állapotát sem akkor kell megvizsgálni, amikor már nem indul a járművünk. Érdemes megtisztítani az akkumulátort a korróziótól, esetleg kontaktspray-vel befújni, vagy zsírral glicerinnel megkenni a sarukat. Amennyiben három évnél öregebb a berendezés, érdemes megméretni a teljesítményét szakszervizben. Pinczési István felhívja arra is a figyelmet, hogy arra nem érdemes alapozni, hogy nyáron még jó volt, mert nagy hidegben a nyáron még működő aksi teljesítménye akár 50 %-kal is csökkenhet. Tehát nézessük meg és cseréltessük ki, ha gondok vannak.

Hűtővíz

- A hűtővíz ellenőrzési is nagyon fontos. Magyarországon mínusz 20-25 fok körül van a legalacsonyabb hőmérséklet, érdemes ennél 5 fokkal hidegebb időjárást is elviselő fagyállóval feltölteni a rendszert. Fontos, hogy a hűtőfolyadékot teljesen le kell cserélni kétévente, mivel a korróziót meggátoló adalékok mellett olyan összetevői is vannak, amelyek kenést biztosítanak több alkatrésznek, például a vízpumpának. Ráadásul az autós oktató hangsúlyozza, hogy minden utántöltéskor hígul a a hűtőfolyadék összetétele, ami nagyban rontja a hatásfokát. Nem érdemes rajta spórolni.

Ablakmosó, ablaktörlő

A romló látási viszonyok, az esetleges eső, hóesés miatt télen még nagyobb gondot kell fordítani az ablaktörlőre, javasolja ellenőrizzük a lapátok állapotát, ha szükséges (mondjuk kopottak, töredezettek) akkor cseréljük le azokat.