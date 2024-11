Városunk katonai parancsnokát, Nagyéri Károlyt, 1957. május 23-án ítélte el a Budapesti Katonai Bíróság népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének büntette miatt. Életfogytig tartó börtönbüntetéséből 5 év, 5 hónap és 3 napot töltött ki.

K. A. Kronászt Margitnak elmesélte, hogy azután elővették az embereket, így a többi között édesapját is meghurcolták, és K. Cs. barátjának az édesapját, K. F.-t is. Borhi Annát is részvétele miatt hurcolták meg, azonban mivel a városban sokan szerették őt, mindenki ott segített rajta, ahol tudott – köztük Tapolczai Jenő tanácselnök is. Anna a későbbiekben elkerült a városból és filmrendezéssel kezdett foglalkozni: főként dokumentumfilmeket készített, köztük olyat is, amely városunkat mutatta be.

M. L., aki szinte egész pályája alatt viselte 56 következményét, elmondta, hogy számára 1956 nem is a fegyveres harcokról szólt, hanem arról, hogy lazítsunk azon a szorításon, ami tulajdonképpen a tehetséget nem engedte kibontakozni, ami lakásokhoz nem engedett jutni olyan embert, aki nem volt párttag.