Szerkesztőségünket többen is megkeresték az ügyben a szőlőhegyről, és arra panaszkodtak, hogy az áramkimaradások miatt háztartási gépek, házivízművek mentek tönkre. Az esettel kapcsolatban megkerestük az E.ON Hungária Csoportot, és Kedves Brigitta külső kommunikációs szakértőtől az alábbi tájékoztatást kaptuk.

Áramkimaradások a szőlőhegyen

"November 5-én, kedden egy oszlopkapcsoló hibásodott meg a Dunaújváros és Szabadegyháza közötti középfeszültségű hálózati szakaszon. Emiatt Adony egyes részein áramkimaradásokat tapasztalhattak az ott élők. A meghibásodást az E.ON a lehető legrövidebb idő alatt, délután két órára mindenhol elhárította. A vállalatcsoport köszöni az ügyfelek megértését és türelmét."

Egy kérdés adódik, hogy a károsultak, hova fordulhatnak a kárigényükkel. Jó esetben, ha van biztosításuk, akkor a biztosító társaságukhoz. Ha, nincs, abban az esetben bajosabb a dolog.

Ha egy nem várt áramszünet miatt a fogyasztók otthonában valamilyen háztartási készülék vagy műszaki cikk, például hűtő vagy televízió meghibásodik, tönkremegy, akkor bizonyos esetekben felmerülhet az áramszolgáltató felelőssége. Nagyon fontos, hogy a szolgáltató előtt a felmerült kárt bizonyítani is kell! Emellett azt is bizonyítani kell, hogy a meghibásodás oka valóban az áram visszakapcsolásakor keletkezett túlfeszültség volt.

Ha a fogyasztó mindezeket igazolja, még akkor is az áramszolgáltató kimentheti magát a kártérítés alól. Ehhez azt kell bizonyítania, hogy az áram visszakapcsolásakor a feszültség nem haladta meg az üzletszabályzatban rögzített mértéket, és hogy a tönkrement készülék nem volt ellátva a megfelelő védelemmel a túlfeszültség ellen. Ha mindezeket az áramszolgáltató nem teszi meg, a fogyasztó pedig a korábban elmondottakat igazolja, akkor a kártérítési igény a tönkrement háztartási készülék miatt megalapozott lehet! (Forrás: bekeltet.bkik.hu)