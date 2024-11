Az első harmad után nem úgy nézett ki a találkozó, hogy az Acélbikák negyven perc után négygólos hátrányba kerülnek az Erste Ligában.

Tyler Gregory Watkins (18) lőtte a dunaújvárosiak második gólját

Fotó: Acélbikák/Anda Fábián

Acélbikák: húsz perc rövid zárlat

Az első játékrészben ugyanis kimondottan okosan, szervezetten játszott a DAB, gyorsaságban is felvette a versenyt a csíkszeredaiakkal. A vezetést emberhátrányban szerezték meg az erdélyiek, de úgy, hogy előtte nem nagyon értek korongba, viszont egy rossz passzt elcsíptek, és máris 1-0 volt nekik. Az egyenlítésre még húsz másodpercet sem kellett várni, vagyis nem vetítette elő, hogy a második játékrészben négy gólt is kapnak az Acélbikák, amivel el is dőlt a három pont sorsa. A befejező felvonás ismét egyenlő küzdelmet hozott, sőt, a pénteken a Gyergyói HK ellen 3-1-re megnyert találkozón két gólt szerző Watkins csökkentette a dunaújvárosiak hátrányát (2-5), de ennél közelebb nem tudott a riválisához közelíteni a DAB.

DAB - SC Csíkszereda 2-5 (1-1, 0-4, 1-0)

DAB: Sági Máté - Tóth G., Kluuskeri, Jensen, Leiter, Watkins 1 - Sysak (1), Faith 1, Sági Martin, Just, Hári N. - Jurkovics (1), Bánki, Ritter, Mazzag, Cseh (1) - Raskin, Sári, Green, Csémi. Vezetőedző: Somogyi Balázs.